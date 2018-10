Olympique Lyonnais Groupe : ACADEMY OL : 2ÈME CLUB FORMATEUR DU BIG 5 EUROPÉEN !

Lyon, 29 octobre 2018



L'Olympique Lyonnais est désormais le 2ème club formateur d'Europe derrière le Real Madrid et devant le FC Barcelone selon le classement CIES Football Observatory du 29 octobre 2018*.

Avec 35 joueurs formés dans son centre de formation, soit 4 de plus que l'année dernière, l'OL devance désormais le FC Barcelone qui compte 34 joueurs dans le Big 5. Seul le Real Madrid fait mieux avec 1 joueur de plus que l'Academy OL.

2018 2017 1er Real Madrid 36 Real Madrid 41 2ème OL 35 FC Barcelone 34 3ème FC Barcelone 34 OL 31



Ce classement valide une nouvelle fois, au niveau européen l'excellence de l'Academy OL par ailleurs confirmée pour la 6e fois consécutive N°1 français par la FFF en juin dernier.

Jean-François Vulliez, Directeur de l'Academy OL : « C'est une grande satisfaction et une vraie fierté de voir l'Olympique Lyonnais positionné à cette 2ème place, entre le Real Madrid et le FC Barcelone ».

*Classement des clubs ayant formé le plus de joueurs présents actuellement dans les cinq plus grands championnats européens que sont l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Italie. Conformément à la définition de l'UEFA, les clubs formateurs sont les équipes où les joueurs ont évolué pendant au moins 3 saisons entre leurs 15 et 21 ans.





OL Groupe

Tel : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : dirfin@olympiquelyonnais.com

www.ol.fr





Euronext Paris - compartiment B

Indices: CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Services – CAC Travel & Leisure

Code ISIN: FR0010428771

Reuters: OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 5755 Services de loisirs



Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55747-olg-291018-ol-2e-club-formateur-en-europe-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews