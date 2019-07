NOUVEAU RECORD DES PRODUITS DES ACTIVITÉS : 309,0 M€ EN CROISSANCE DE +7% VS N-1

DÉPLOIEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE À 5 ANS



Lyon, le 23 juillet 2019



1/ PRODUITS DES ACTIVITÉS : 309,0 M€, EN PROGRESSION DE 19,6 M€ (+7%)

Produits des activités - En M€

(du 1er juillet au 30 juin) 30/06/19*

12 mois 30/06/18

12 mois Var. M€ Var. % Billetterie 41,8 37,3 +4,5 +12% dont championnat et autres matchs 31,6 31,0 +0,6 +2% dont Europe 10,2 6,3 +3,8 +61% Droits TV et marketing 122,0 65,2 +56,8 87% dont LFP-FFF 50,8 51,0 -0,2 -0% dont UEFA 71,2 14,2 +57,0 400% Partenariats-Publicité 31,3 30,1 +1,3 +4% Produits de cessions des contrats joueurs 88,2 125,3 -37,1 -30% Produits de la marque 16,0 16,0 +0,0 +0% Events 9,7 15,6 -5,9 -38% dont séminaires et visites 5,4 4,2 +1,3 +30% dont grands évènements 4,2 11,4 -7,1 -63% Total des produits des activités 309,0 289,5 19,6 +7%

*chiffres provisoires, estimés et non audités



Les revenus de l'exercice 2018/2019 affichent un nouveau record à 309,0 M€, bénéficiant notamment de la participation du club à la Champions League cette saison. En championnat, l'équipe masculine s'est classée comme l'année dernière à la 3ème place et disputera également la phase de groupe de Champions League 2019/2020.

BILLETTERIE : 41,8 M€ (+4,5 M€, +12%)

L'activité billetterie a bénéficié sur l'exercice 2018/2019 de la participation du club à la phase de groupe et à un 1/8ème de finale de Champions League. Avec 3 matchs (et 1 match à huis clos) contre 5 matchs l'an dernier en Europa League, le Groupe a généré 10,2 M€ de billetterie Europe, soit une progression de +61%. Un nouveau record de revenus « matchday » (billetterie grand public et VIP, produits dérivés jour de match, commission catering) a notamment été enregistré lors du 1/8ème de finale contre le FC Barcelone (revenus supérieurs à 5 M€).

Toutes compétitions confondues, le revenu moyen par match[1] (matchday), comprenant principalement les revenus de billetterie Grand Public et VIP, de merchandising et de catering, s'établit à 1,9 M€ au 30 juin 2019 (1,8 M€ en N-1) générant une marge brute de 52% (vs. 51% en N-1). L'affluence totale au Groupama Stadium (y compris events) enregistre une nouvelle progression et s'établit à 1 511 566 spectateurs au cours de la saison 2018/2019 (1 464 280 spectateurs en 2017/2018).

DROITS TV ET MARKETING : 122,0 M€ (+56,8 M€, +87%)

La forte augmentation des droits TV reflète principalement la participation du club à la phase de groupe de Champions League ainsi qu'à ses huitièmes de finale cette saison (Europa League en N-1). Les droits TV UEFA atteignent un niveau record de 71,2 M€ sur l'exercice (vs. 14,2 M€ en N-1). Les droits TV nationaux sont stables sur la période et s'établissent à 50,8 M€, contre 51,0 M€ en N-1, avec une place de 3ème en Ligue 1 (classement identique en N-1).

PARTENARIATS ET PUBLICITÉ : 31,3 M€ (+1,3 M€, +4%)

Les revenus de Partenariats-Publicité enregistrent une progression de +4% et s'établissent à 31,3 M€, grâce à l'attractivité de la marque OL et à l'impact, sur l'année pleine, du contrat de naming du Groupama Stadium, entré en vigueur le 1er août 2017 (vs. 11 mois en N-1).

TRADING JOUEURS : 88,2 M€ (-37,1 M€, -30%)

Le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid en juin pour un montant de 48 M€ et 5 M€ d'incentives (arrivé en 2017 pour 5 M€ + 1 M€ d'incentives + 10% sur plus-value), et deux transferts supérieurs à 10 M€ (Mariano Diaz et Myziane Maolida) confirment la pertinence de la stratégie, basée sur l'Academy de premier plan, le recrutement de jeunes talents, et la capacité du club à valoriser ensuite ces potentiels sur les plans sportif et économique. Les produits de cessions de contrats joueurs, volontairement réduits en début de saison en relation avec la participation à la Champions League, s'établissent ainsi à 88,2 M€ (125,3 M€ en N-1, dont Alexandre Lacazette à Arsenal pour 50 M€).

PRODUITS DE LA MARQUE : 16,0 M€ (identique à N-1)

Les produits de la marque s'établissent à 16,0 M€ sur l'exercice (vs. 16,0 M€ en N-1). L'activité merchandising a cependant été pénalisée par les perturbations induites par le mouvement des gilets jaunes notamment au cours du premier semestre de l'exercice.

EVENTS : 9,7 M€ (-5,9 M€, -38%)

L'activité Séminaires poursuit sa forte progression, +30% sur l'exercice 2018/2019 à 5,4 M€ (vs. 4,2 M€ en N-1), avec le succès grandissant du Groupama Stadium pour l'accueil de grands séminaires et conventions. Ce succès commercial a permis à OL Groupe de poursuivre en 2018/2019 l'accroissement de ses revenus récurrents BtoB.

Les grands évènements (dont les concerts de Ed Sheeran, Stars 80 et Phil Collins qui ont rassemblé sur 5 dates plus de 215 000 personnes en l'espace de 10 jours) contribuent à hauteur de 4,2 M€ au chiffre d'affaires de l'exercice. En N-1, ils représentaient 11,4 M€ bénéficiant d'une programmation particulièrement dense.



2/ FORTE VISIBILITÉ POUR L'EXERCICE 2019/2020

En 2019/2020, le Groupe bénéficie d'une forte visibilité sur ses revenus grâce à la qualification du club à la phase de groupe de Champions League, aux revenus issus des demi-finales et finale de la Coupe du monde féminine de football disputées en juillet 2019 au Groupama Stadium, ainsi que des tendances de marché porteuses, notamment sur les transferts de joueurs (marché mondial des transferts record (7 Md$ en 2018 ; +10,3% vs 2017)). Un nouveau record de prix de cession de contrat joueur a d'ailleurs été établi début juillet avec le transfert du milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de Tottenham pour un montant de 60 M€ (+10 M€ d'incentives). Par ailleurs, le transfert de Nabil Fékir au Betis Séville a été réalisé ce jour pour un montant de 19,75 M€ (+ 10 M€ d'incentives et 20% de la plus-value sur un transfert futur).

L'augmentation des droits TV de Ligue 1 à partir de la saison 2020/2021 (+60% sur la période 2020/2024 soit 1,16 Md€/saison vs. 726,5 M€/an actuellement) constitue également un important vecteur de croissance à moyen terme, pour le Groupe.



3/ AVANCÉE DU PLAN STRATÉGIQUE À 5 ANS – CONFIRMATION DE L'OBJECTIF 400 M€ DE CA

Le déploiement du plan stratégique du Groupe à 5 ans, présenté en février 2019, commence à se concrétiser.

L'activité Events sera portée par l'attractivité du Groupama Stadium auprès des organisateurs de grands évènements avec la 1ère édition d'un festival annuel de musique « FELYN » porté par une joint-venture créée avec Olympia Production (filiale de Vivendi) les 19 et 20 juin 2020, les concerts de Rammstein les 9 et 10 juillet 2020, et par une demande forte de la part des clients BtoB pour l'organisation de séminaires et de conventions d'entreprises.

En parallèle, le Groupe œuvre activement à un projet d'extension foncière et d'implantation d'une nouvelle salle évènementielle à proximité du stade, d'une capacité de l'ordre de 12 000 à 16 000 personnes. Cette nouvelle enceinte, qui pourrait représenter un investissement d'environ 100 M€ porté par le Groupe, viendrait compléter l'offre Events avec l'organisation de concerts tout au long de l'année, de séminaires et de salons professionnels de grande ampleur, mais également de compétitions sportives à l'instar des matchs de prestige d'Euroligue de basket-ball de LDLC ASVEL.

Sur le plan du développement international, des accords ont été récemment signés : un accord avec la « Pelé Academia » au Brésil et un partenariat avec l'ASVEL qui va permettre au Groupe de bénéficier de l'image internationale et de la notoriété de Tony Parker notamment aux USA et en Chine.

D'ici à 5 ans, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de développement basée sur le concept de « full entertainment », complexe intégré d'activités de spectacles et de divertissements, autour de son cœur d'activités football. Dans ce cadre, le Groupe confirme son objectif de réintégrer le top 20 des clubs européens au niveau économique, via une croissance de l'ensemble de ses lignes de revenus et d'atteindre un niveau de produits des activités de l'ordre de 400 M€.



LE CLUB DES ACTIONNAIRES OL GROUPE : UN AN DÉJÀ



Le 26 juin 2018, OL Groupe lançait son Club Actionnaires avec l'objectif de développer et renforcer les relations entre OL Groupe et ses actionnaires et détenteurs d'OSRANE, en favorisant les échanges et en récompensant leur fidélité.



Gratuit et ouvert à tout détenteur d'au moins 1 action ou 1 OSRANE OL Groupe, le Club Actionnaires compte aujourd'hui près de 900 membres. Pour adhérer et bénéficier d'avantages réservés, connectez-vous sur https://club-actionnaires.ol.fr/







« Le présent document contient des indications sur les objectifs d'OL Groupe. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs peut être affectée par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations d'OL Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que des facteurs de risques détaillés au sein du Document de Référence 2017/2018. »



Prochain communiqué : Résultats 2018/2019, le 9 octobre 2019, après la clôture des marchés d'Euronext.



OL Groupe

Tel : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr



Euronext Paris - compartiment B

Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Services –

CAC Travel & Leisure

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 5755 Services de loisirs





ANNEXE



PERFORMANCES SPORTIVES DE LA SAISON 2018/2019

Équipe masculine

- Championnat de France : 3ème place (qualification directe pour l'UEFA Champions League 2019/2020)

- UEFA Champions League : 1/8 de finale

- Coupe de la Ligue : 1/4 de finale

- Coupe de France : 1/2 de finale

Équipe féminine

- Championnat de France : 13ème titre consécutif

- UEFA Women's Champions League : 6ème titre dont 4 consécutifs

- Coupe de France : Vainqueur (8ème titre depuis 2008)



PRODUITS DE CESSION DE CONTRATS JOUEURS (IFRS) - EXERCICE 2018/2019

- Mariano Diaz - Real Madrid : 22,3 M€

- Myziane Maolida - OGC Nice : 10 M€

- Ferland Mendy - Real Madrid : 43,0 M€

- Christopher Martins Pereira - BSC Young Boys, Bern : 1,8 M€

- Jordan Ferri - Montpellier HSC : 2,2 M€

- Elisha Owusu - KAA GENT : 0,9 M€

- Incentives et divers : 8,0 M€

[1] matchs de l'équipe professionnelle masculine

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d′affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59499-olg-230719-ca-1819-fr.pdf Informations privilégiées :- Information sur chiffre d′affaires annuelCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews