PRODUITS DES ACTIVITÉS RECORD : 126,4 M€ EN CROISSANCE DE +33%

(1er TRIMESTRE N-1 : 95 M€)



Lyon, le 14 novembre 2019



Le total des produits des activités du 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 (période du 1er juillet au 30 septembre 2019) s'élève à 126,4 M€, contre 95,0 M€ un an plus tôt.



1/ PRODUITS DES ACTIVITÉS: 126,4 M€, EN PROGRESSION DE +31,4 M€ (+33%)

Produits des activités - En M€

30/09/19*

3 mois 30/09/18

3 mois Var. M€ Var. % Billetterie 9,1 8,0 +1,1 +14% dont championnat et autres matchs 7,3 8,0 -0,7 -9% dont Europe 1,9 0,0 +1,9 n.s. Droits TV et marketing 34,5 37,8 -3,3 -9% dont LFP-FFF 9,4 10,8 -1,3 -13% dont UEFA 25,1 27,1 -2,0 -7% Partenariats-Publicité 7,5 6,8 +0,7 +11% Produits de cessions des contrats joueurs 68,1 37,7 +30,5 +81% Produits de la marque 3,9 3,9 0,0 0% Events 3,3 0,9 +2,4 +281% dont séminaires et visites 1,1 0,8 +0,3 +37% dont grands événements 2,2 0,1 +2,1 n.s. Total des produits des activités 126,4 95,0 +31,4 +33%

*chiffres provisoires, estimés et non audités



BILLETTERIE : 9,1 M€ (+1,1 M€, +14%)

Les recettes de billetterie progressent de +14% au 1er trimestre 2019/2020, soit une augmentation de +1,1 M€ sur la période. La billetterie Europe reflète l'effet positif d'un match de Champions League joué à domicile sur la période cette saison (absence de match européen disputé à domicile au premier trimestre en N-1). Les revenus de billetterie du Championnat de France s'établissent quant à eux à 7,3 M€, contre 8,0 M€ un an plus tôt, avec un match de moins cette saison (4 matchs à domicile contre 5 matchs en N-1).

Cette performance reflète en outre une nette progression du nombre d'abonnés pour la saison 2019/2020 de Ligue 1, qui atteint 22 349 (vs 21 130 sur la saison 2018/2019) et du nombre record de pass 3 matchs Champions League vendus en 2019/2020 (34 933 vs. 25 443 sur la saison 2018/2019).

DROITS TV ET MARKETING : 34,5 M€ (-3,3 M€, -9%)

Au 1er trimestre 2019/2020, les droits TV demeurent à un niveau élevé avec, cette année encore, la participation du club à la phase de groupes de Champions League.

Néanmoins, le classement provisoire de l'équipe masculine (11ème place à fin septembre 2019 vs. 5ème en N-1) et le résultat sur le premier match de Champions League (match nul en N, vs victoire en N-1) expliquent le léger recul de cette ligne d'activité.

PARTENARIATS - PUBLICITÉ : 7,5 M€ (+0,7 M€, +11%)

Les revenus de Partenariats-Publicité enregistrent une progression de +11%, à 7,5 M€, attestant de la forte attractivité de la marque OL et sa capacité à attirer de nouveaux partenaires pour l'exercice 2019/2020 tels que Deliveroo, Teddy Smith et Mastercard.

TRADING JOUEURS : 68,1 M€ (+30,5 M€, +81%)

Le Groupe a réalisé un 1er trimestre record en termes de revenus de cessions de contrats joueurs avec notamment les transferts de Tanguy Ndombelé à Tottenham (60 M€ brut* + 10 M€ d'incentives maximum) et Nabil Fékir au Betis Séville (19,75 M€ brut +10 M€ d'incentives maximum + 20% de la plus-value sur futur transfert).

Cette excellente performance confirme la pertinence de la stratégie de l'OL, basée sur une Academy de premier plan et le recrutement de jeunes talents, avec la capacité du club à valoriser ensuite ces potentiels sur les plans sportif et économique.

*avant incentives reversées

PRODUITS DE LA MARQUE : 3,9 M€ (IDENTIQUE À N-1)

Les produits de la marque s'établissent à 3,9 M€ au 30 septembre 2019 (vs. 3,9 M€ en N-1). L'activité merchandising est soutenue par une bonne activité des boutiques (mégastore OL et boutique centre-ville) et du site e-commerce.

EVENTS : 3,3 M€ (+2,4 M€, +281%)

L'activité grands événements intègre les revenus issus des demi-finales et finale de la Coupe du Monde féminine de football disputées en juillet 2019 au Groupama Stadium (pas d'événements en N-1).

L'activité Séminaires poursuit sa forte progression avec +37% de croissance au 1er trimestre 2019/2020, à 1,1 M€ (vs. 0,8 M€ en N-1), confirmant le succès toujours croissant du Groupama Stadium pour l'accueil de séminaires et conventions.



2/ PERSPECTIVES - UN EXERCICE 2019/2020 BIEN ORIENTÉ

L'exercice 2019/2020 bénéficiera de la forte activité du premier trimestre décrite précédemment et notamment :

de la nouvelle participation du club à la phase de groupes de Champions League ;

des revenus des grands événements issus des demi-finales et finale de la Coupe du Monde féminine de football disputées en juillet 2019 au Groupama Stadium ;

des produits de cessions de contrats joueurs record réalisés au cours du 1er trimestre, dans une tendance de marché porteuse en matière de transferts de joueurs (marché mondial des transferts record à 7 Md$ en 2018 ; +10,3% vs. 2017).

Perspectives pour les 9 mois à venir

L'activité Events continuera de bénéficier de l'attractivité du Groupama Stadium auprès des organisateurs de grands événements, avec notamment :

un concert privé pour Groupama le 5 juin 2020 ;

la 1ère édition d'un festival annuel de musique « FELYN » les 19 et 20 juin 2020, porté par la société OL Production (50% OL Groupe et 50% Olympia Production, filiale de Vivendi),

et par une demande de plus en plus soutenue de la part des clients BtoB pour l'organisation de séminaires et de conventions d'entreprises.





« Le présent document contient des indications sur les objectifs d'OL Groupe. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs peut être affectée par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations d'OL Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que des facteurs de risques détaillés au sein du Document d'Enregistrement Universel 2018/2019. »



Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale annuelle, le 3 décembre 2019, à 11 heures au Groupama Stadium.





ANNEXE



RÉSULTATS SPORTIFS À DATE

Équipe masculine 2019/2020

au 12 novembre 2019 Saison 2018/2019 Saison 2017/2018 Championnat 14ème 3ème 3ème Europe Champions League

2e du groupe G

après 4 matchs Champions League

Phase de groupe

1/8 finale Europa League

Phase de groupe

1/8 finale

Équipe féminine 2019/2020

au 12 novembre 2019 Saison 2018/2019 Saison 2017/2018 Championnat 1ère 1ère 1ère Europe Champions League

Qualification 1/4 (Bayern

24-25 mars & 1-2 avril) Champions League

Victoire Champions League

Victoire

