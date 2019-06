Lyon, le 19 juin 2019



OL Groupe et Olympia Production, filiale de Vivendi, sont heureux d'annoncer la création d'un nouveau festival annuel de musique.

Ce festival sera nommé « FELYN » et sa première édition aura lieu les 19 et 20 juin 2020 au Groupama Stadium. Sa programmation sera dévoilée d'ici la fin de l'année 2019.

Une Joint-Venture nommée OL Production est en cours de création, avec pour objectif l'organisation et la gestion de ce festival majeur pour le rayonnement de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Le capital de cette structure sera réparti à parts égales entre OL Groupe et Olympia Production. Le Président sera désigné par OL Groupe et le Directeur Général par Olympia Production. Un Conseil d'Administration sera créé et composé de représentants des deux actionnaires.

L'organisation du festival sera portée par OL Production et s'appuiera sur l'expertise propre à chacun des actionnaires, notamment le savoir-faire d'OL Groupe en matière d'organisation de grands évènements et d'Olympia Production en tant que producteur reconnu de festivals.



A propos d'Olympia Production

Olympia Production, société de production de spectacles, contribue à l'existence et au développement d'une offre diversifiée de festivals en France. Olympia Production, filiale de Vivendi, détient à ce jour quatre festivals : Garorock à Marmande, Les Déferlantes à Argelès-sur-Mer, Live au Campo à Perpignan et le Brive festival (codétenu avec le groupe Centre France). Elle coproduit les festivals ODP Talence et Blue Note Festival à Paris. Acteur culturel, Olympia Production accompagne par ailleurs dans leur carrière une trentaine d'artistes musicaux, jeunes talents ou talents confirmés représentant une grande diversité de styles et de genres, ainsi que six autres dans le domaine de l'humour, en production ou coproduction de spectacles.



OL Groupe

Tel : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : investisseurs@ol.fr

www.ol.fr





Euronext Paris - compartiment B

Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Services – CAC Travel & Leisure

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 5755 Services de loisirs



Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58899-olg-190619-creation-festival-fr.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews