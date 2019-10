Olympique Lyonnais Groupe : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2018/2019

LE GROUPAMA STADIUM S'INSCRIT DE PLUS EN PLUS COMME « LE » NOUVEAU PÔLE D'ACTIVITÉS DE L'EST LYONNAIS

Ce complexe intégré d'activités, construit autour du Groupama Stadium, a été conçu pour opérer 365 jours par an. Il s'inscrit dans le cadre du projet global d'OL City qui comprend le Groupama Stadium, l'hôtel Kopster, le Musée, le pôle médical qui a ouvert ses portes cet été, l'immeuble de bureaux « Les Loges » qui va ouvrir ses portes fin octobre 2019 et le centre de loisirs avec une ouverture prévisionnelle

l'automne 2020. Moins de 5 ans après l'inauguration du Groupama Stadium, OL City sera donc une zone d'activité BtoB et BtoC opérationnelle comme nous l'avions annoncé. « Le » nouveau pôle d'activités de l'Est lyonnais. Et son développement ne fait que commencer.

JUSTEMENT, IL Y A ÉGALEMENT LE PROJET DE LA NOUVELLE ARÉNA ?

La nouvelle Aréna s'inscrit donc logiquement dans notre stratégie Full Entertainment et le développement d'OL City. Ce sera avant tout une salle de spectacles qui accueillera des concerts (de 15 000 à 16 000 personnes), des séminaires de grande ampleur (plus de 3 000 personnes) et des événements sportifs (12 000 personnes). Nous avons également conclu un accord de partenariat avec LDLC ASVEL qui pourra y disputer ses matchs d'EuroLigue. Elle sera la plus grande Aréna de France en dehors de Paris. La mise en exploitation devrait intervenir à l'horizon 2022-2023 avec comme objectif de 80 à 120 évènements par an programmés.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉTAILLER LA NATURE DU RAPPROCHEMENT AVEC L'ASVEL DE TONY PARKER ?

Tout d'abord, L'OL apporte son concours financier (3,4 M€ pour les garçons pour 25 % et 0,3 M€ pour les filles pour 10 %), son accompagnement au développement global de LDLC ASVEL et LDLC ASVEL Féminin, et va également commercialiser des produits de l'ASVEL (billetterie, sponsoring, séminaires et participation au développement du merchandising).