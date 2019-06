Lyon, le 5 juin 2019



Monsieur Jérôme Seydoux a informé ce jour le Conseil d'Administration de la Société qu'il souhaitait mettre un terme à son mandat d'administrateur pour des raisons de convenance personnelle et se faire remplacer à ce poste par Monsieur Ardavan Safaee, Directeur général de Pathé Films. Les autres administrateurs représentant Pathé, à savoir MM. Thomas Riboud-Seydoux et Eduardo Malone, resteront en place et l'équilibre global du Conseil d'Administration restera donc inchangé.

Le Conseil d'Administration a exprimé son profond regret de cette décision – même s'il peut la comprendre – et a très vivement remercié Monsieur Seydoux de sa contribution exceptionnelle à ses travaux depuis son arrivée au Conseil le 2 octobre 2006. Le Conseil a également souhaité la bienvenue à Monsieur Safaee, qu'il se réjouit de compter parmi ses membres.



Monsieur Jérôme Seydoux a déclaré :

« Je quitte le Conseil d'Administration mais pas L'Olympique Lyonnais, je resterai un ardent supporter et un observateur vigilant. Les équipes Femmes et Hommes, la société menée par son Président Jean-Michel Aulas ont fait un parcours fantastique depuis 20 ans.

Il faut continuer à poursuivre nos rêves avec l'ambition d'atteindre l'objectif de tous les fans de l'Olympique Lyonnais : faire partie des meilleures équipes européennes et décrocher des titres et ainsi suivre l'exemple de nos très brillantes féminines. »



Monsieur Jean-Michel Aulas, Président-Directeur Général d'OL Groupe a déclaré :

« Nous restons infiniment redevables à Jérôme Seydoux de tout ce qu'il a apporté à OL Groupe. Son passage au sein du Conseil d'Administration a marqué des années de développement exceptionnel, tant pour la Société que pour le club et notre stade. Jérôme Seydoux, dont les qualités de visionnaire ne sont plus à démontrer, a cru avec raison et dès l'origine dans le business model que nous avons mis en place. Il manquera profondément aux membres du Conseil est à tous les personnels du Groupe. »



Le remplacement de Monsieur Seydoux est effectif à compter de ce jour, suite à la cooptation de Monsieur Safaee, Directeur Général de Pathé Films, par le Conseil d'Administration.





