Olympique Lyonnais Groupe : EXERCICE 2018/2019

PRODUITS DES ACTIVITÉS 309,0 M€ (+7%) ET EBE 76,9 M€ (25% du CA)

À LEUR PLUS HAUT NIVEAU HISTORIQUE



DÉPLOIEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE « FULL ENTERTAINMENT »

Lyon, 9 octobre 2019

Le Conseil d'Administration d'OL Groupe, réuni le 9 octobre 2019, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 (« exercice 2018/2019 »)[1].

Fort d'un modèle économique porteur d'une croissance soutenue et récurrente de l'activité et des résultats au cours des trois derniers exercices, le Groupe affiche à nouveau un record historique des produits des activités et d'EBE, ainsi qu'un ROC et un résultat net positifs pour la quatrième année consécutive.

1/ ACTIVITÉ ET RÉSULTATS EN FORTE PROGRESSION

En M€ (du 1er juillet au 30 juin) 2018/2019 2017/2018* Var. M€ Var. % Produits des activités 309,0 289,5 19,6 +7% Billetterie 41,8 37,3 +4,5 +12% Droits TV et marketing 122,0 65,2 +56,8 87% Partenariats-Publicité 31,3 30,1 +1,3 +4% Produits de cessions des contrats joueurs 88,2 125,3 -37,1 -30% Produits de la marque 16,0 16,0 +0,0 +0% Events 9,7 15,6 -5,9 -38% Excédent brut d'exploitation 76,9 73,9 +3,1 +4% Résultat opérationnel courant 22,2 25,2 -3,0 -12% Résultat financier -14,0 -14,4 +0,4 +3% Résultat avant impôt 8,2 10,8 -2,7 -25% Résultat net part du Groupe 6,2 7,3 -1,1 -16%

*exercice 2017/2018 retraité IFRS 9 (impact résultat financier : -1,1 M€)



RECORD DES PRODUITS DES ACTIVITÉS : 309,0 M€ (+19,6 M€, +7%)

Les produits des activités, qui s'élèvent à 309,0 M€ en 2018/2019 (289,5 M€ en N-1), ont atteint, pour la troisième année consécutive, un plus haut niveau historique, grâce à la croissance des activités billetterie et droits TV inhérente à la participation du club à la Champions League cette saison (vs. Europa League en N-1).

En effet, avec 3 matchs (et 1 match à huis clos) contre 5 matchs l'an dernier en Europa League, le Groupe a généré 10,2 M€ de revenus de billetterie Europe, soit une progression de +61% et atteint un nouveau record de revenus « matchday » lors du 1/8ème de finale contre le FC Barcelone (revenus supérieurs à 5 M€). De même, les droits TV UEFA ont atteint un niveau record de 71,2 M€ sur l'exercice (vs. 14,2 M€ en N-1).

L'activité de trading joueurs demeure à un niveau élevé et s'établit à 88,2 M€ (-37,1 M€ vs. N-1), avec un objectif de consolider la performance sportive. Cette ligne de revenus, qui comprend le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid (43 M€, IFRS) et deux transferts supérieurs à 10 M€ (Mariano Diaz 22 M€ et Myziane Maolida 10 M€), confirme la pertinence de la stratégie, basée sur une Academy de premier plan, le recrutement de jeunes talents, et la capacité du club à valoriser ensuite ces potentiels sur les plans sportif et économique.

L'activité Séminaires poursuit sa forte progression : +30% sur l'exercice 2018/2019 à 5,4 M€ (vs. 4,2 M€ en N-1), avec le succès grandissant du Groupama Stadium pour l'accueil de grands séminaires et conventions. Ce succès commercial a permis à OL Groupe de poursuivre en 2018/2019 l'accroissement de ses revenus récurrents BtoB.



RECORD DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION : 76,9 M€ (+4% VS N-1 ET 25% DU CA)

L'Excédent Brut d'Exploitation atteint un nouveau record à 76,9 M€, en progression de 3,1 M€ par rapport à l'exercice précédent. L'EBE dégagé lors de la saison 2017/2018 bénéficiait d'un niveau particulièrement élevé de produits de cessions de contrats joueurs (100% de marge pour les joueurs issus de l'Academy OL). Sur l'exercice 2018/2019, il représente 25% du total des produits des activités. Depuis l'ouverture du Groupama Stadium (janvier 2016), l'EBE dépasse les 50 M€ annuels et représente un montant total cumulé de 254 M€ (2015/16 à 2018/19).

Les achats et charges externes s'élèvent à 81,6 M€ en 2018/2019 (78,9 M€ en N-1, +2,7 M€, +3%), traduisant notamment l'impact des coûts additionnels liés aux matchs de la Champions League, et restent stables à 26% du total des produits des activités (27% en N-1),

Les frais de personnel s'établissent à 130,9 M€, en progression de +14% dû notamment au renforcement de l'équipe masculine lors du mercato d'été 2018, en relation avec les objectifs sportifs. Le ratio « Charges de personnel/Produits des activités » reste maîtrisé (42% contre 40% en N-1), et conforme à l'objectif du Groupe (< à 50%).

Le résultat opérationnel courant (ROC) demeure à un niveau élevé, et s'établit à 22,2 M€ en repli de 3,0 M€ par rapport à N-1. Cette évolution reflète une hausse des amortissements et provisions nettes (52,3 M€ contre 42,3 M€ en N-1), essentiellement liée aux amortissements joueurs, en relation avec le trading de l'été 2018.



RÉSULTAT NET PART DU GROUPE POSITIF DEPUIS L'OUVERTURE DU GROUPAMA STADIUM (janvier 2016) : 6,2 M€ POUR L'EXERCICE 2018/2019 (-1,1M€, -16%)

Le résultat financier s'établit à -14,0 M€, stable par rapport à l'exercice précédent (-14,4 M€ en N-1, après retraitement de la norme IFRS9).

Le résultat avant impôt s'établit à 8,2 M€ (10,8 M€ en 2017/2018).



2/ UN BILAN SOLIDE

Les capitaux propres sont en progression et s'établissent à 266,4 M€ (y compris intérêts minoritaires) au 30 juin 2019, contre 260,8 M€ au 30 juin 2018.

L'endettement net de trésorerie (y compris créances et dettes nettes sur contrats joueurs) s'améliore et s'établit à 157,7 M€ au 30 juin 2019 (169,1 M€ au 30 juin 2018, après retraitement de la norme IFRS9). Conformément au plan d'amortissement de la dette long terme relative au stade, un montant de 8,4 M€ a été remboursé au cours de l'exercice.

À l'actif, la valeur nette comptable des contrats de joueurs progresse légèrement pour s'établir à 89,5 M€ contre 81,8 M€ en N-1.

Au 30 juin 2019, la valeur de marché de l'effectif professionnel masculin est estimée à 436,5 M€* contre 378,3 M€ un an plus tôt (+15%), générant un niveau élevé de plus-values potentielles relatives à l'actif joueurs de plus de 340 M€.

*valeur marché OL, basée sur Transfermarkt et CIES au 30 juin 2019



3/ PREMIÈRES RÉALISATIONS DU PLAN STRATÉGIQUE « FULL ENTERTAINMENT » ET PERSPECTIVES

Depuis l'annonce du plan stratégique du Groupe en février dernier, plusieurs éléments notables ont déjà été concrétisés, notamment :

- la prise de participation dans l'ASVEL avec Tony Parker qui devient ambassadeur de l'OL à l'international (21 juin 2019),

- le partenariat avec la Pelé Academia, nouvelle académie au Brésil (juin 2019),

- la création d'un festival annuel de musique « FELYN », au Groupama Stadium, géré par une joint-venture (50% OL Groupe et 50% Olympia Production, filiale de Vivendi), avec une première édition en juin 2020,

- une nouvelle direction sportive avec l'arrivée de Juninho, premier Directeur Sportif de l'Olympique Lyonnais.

Pour l'exercice 2019/2020, le Groupe bénéfice d'ores et déjà d'une très bonne visibilité sur ses revenus grâce à, (i) sa qualification à la phase de groupe de Champions League (pour rappel un match à huit clos sur la saison 2018/19), (ii) aux revenus issus des demi-finales et finale de la Coupe du Monde féminine de football disputées en juillet 2019 au Groupama Stadium, et (iii) aux revenus de cessions de contrats joueurs du début d'exercice, notamment Tanguy Ndombelé cédé à Tottenham (60 M€ + 10 M€ d'incentives maximum) et Nabil Fékir au Betis Séville (19,75 M€ +10 M€ d'incentives maximum + 20% de la plus-value sur futur transfert).

Une stratégie sportive ambitieuse dans un marché porteur

À moyen terme, le Groupe devrait également bénéficier de l'augmentation des droits TV de Ligue 1, qui entrera en vigueur à compter de la saison 2020/2021. Ces droits, qui s'élevaient à 726,5 M€/an pour la période 2016-2020, ont été attribués pour 1,16 Md€/an pour la période 2020-2024, soit une hausse globale de près de +60%.

Le marché mondial des transferts est quant à lui toujours en progression (+14% en 2019, source CIES septembre 2019). OL Groupe est idéalement positionné pour créer de la valeur avec l'Academy, parmi les meilleurs centres de formation d'Europe, et une politique d'acquisition de jeunes joueurs à fort potentiel que le Club a pour objectif de valoriser sur les plans sportif et économique.

Confirmation du plan stratégique à 5 ans – Objectif de 400 M€ de CA

Fort de la dynamique de croissance de son plan stratégique « Full entertainment », le Groupe réitère l'objectif de réintégrer le top 20 des clubs européens au niveau économique, via une augmentation de l'ensemble de ses lignes de revenus et d'atteindre un niveau de produits des activités de l'ordre de 400 M€ à horizon 2024. Comme annoncé, le groupe confirme son projet d'extension foncière et d'implantation, à proximité du stade, d'une nouvelle arena évènementielle pouvant accueillir jusqu'à 16 000 personnes, et représentant un investissement de l'ordre de 100 M€.

Evolution de l'organisation sportive

Le conseil d'Administration d'OL Groupe a évoqué la procédure en cours pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de l'entraîneur Sylvinho assortie d'une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat, mais aussi l'objectif du Directeur Sportif Juninho, d'arriver à combler le déficit de 7 points avec le 3ème du Championnat de France, d'ici la trêve hivernale, avec l'ambition de replacer l'Olympique Lyonnais sur le podium. Pendant le déroulé de cette procédure l'entraînement sera assuré par Gérald Baticle. Le Conseil d'Administration a également fait part de son soutien total aux positions et actions de son Directeur Sportif Juninho pour retrouver une place plus cohérente avec les ambitions sportives et les attentes du club.

Le slideshow de la réunion d'information du 10 octobre 2019 sera disponible à l'adresse suivante, investisseur.olympiquelyonnais.com

« Le présent document contient des indications sur les objectifs d'OL Groupe. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs peut être affectée par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations d'OL Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que des facteurs de risques détaillés au sein du Document de Référence 2017/2018 et du Rapport Semestriel au 31 décembre 2018 d'OL Groupe. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019/2020, le 14 novembre 2019, après bourse.





ANNEXES

RÉSULTATS SPORTIFS

Équipe masculine 2018/2019 2017/2018 Championnat 3ème 3ème Europe Champions League

1/8 finale Europa League

1/8 finale

Équipe féminine 2018/2019 2017/2018 Championnat 1ère

13ème titre consécutif 1ère Europe Champions League

6ème Victoire dont 4 de rang Champions League

Victoire





PRODUITS DES ACTIVITÉS

Produits des activités - En M€

(du 1er juillet au 30 juin) 30/06/19

12 mois 30/06/18

12 mois Var. M€ Var. % Billetterie 41,8 37,3 +4,5 +12% dont championnat et autres matchs 31,6 31,0 +0,6 +2% dont Europe 10,2 6,3 +3,8 +61% Droits TV et marketing 122,0 65,2 +56,8 87% dont LFP-FFF 50,8 51,0 -0,2 -0% dont UEFA 71,2 14,2 +57,0 400% Partenariats-Publicité 31,3 30,1 +1,3 +4% Produits de cessions des contrats joueurs 88,2 125,3 -37,1 -30% Produits de la marque 16,0 16,0 +0,0 +0% Events 9,7 15,6 -5,9 -38% dont séminaires et visites 5,4 4,2 +1,3 +30% dont grands évènements 4,2 11,4 -7,1 -63% Total des produits des activités 309,0 289,5 19,6 +7%



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

(M€) 2018/2019 2017/2018* Var. M€ Var. % Produits des activités 309,0 289,5 +19,6 +7% Achats et charges externes -81,6 -78,9 -2,7 Impôts et taxes -8,3 -7,0 -1,4 Charges de personnel -130,9 -115,0 -15,9 VNC joueurs cédés -11,2 -14,6 +3,4 Excédent brut d'exploitation 76,9 73,9 +3,1 +4% Dotations aux amortissements et provisions nettes -52,3 -42,3 -9,9 Autres produits et charges opérationnels courants -2,5 -6,3 +3,8 Résultat opérationnel courant 22,2 25,2 -3,0 -12% Résultat financier -14,0 -14,4 +0,4 Résultat avant impôt 8,2 10,8 -2,7 -25% Charge d'impôt -1,7 -3,4 +1,8 Résultat net 6,4 7,3 -0,9 -12% Résultat net part du Groupe 6,2 7,3 -1,1 -16%

*exercice 2017/2018 retraité IFRS 9 (impact résultat financier : -1,1 M€)



BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF (M€) 30/06/19 30/06/18* Contrats joueurs 89,5 81,8 Immobilisations corporelles 385,5 399,4 Autres actifs immobilisés 3,4 2,7 Total actif immobilisé 478,4 483,9 Impôts différés 3,7 4,4 Créances sur contrats joueurs 93,5 88,4 Autres actifs 42,1 38,3 Trésorerie 12,0 9,2 TOTAL ACTIF 629,7 624,2 PASSIF (M€) 30/06/19 30/06/18* Total capitaux propres (y compris minoritaires) 266,4 260,8 Emprunt obligataire et bancaire nouveau stade 150,4 155,2 Autres emprunts et dettes financières 71,9 71,7 Total dettes financières 222,3 226,9 Provisions 2,5 1,9 Dettes sur contrats joueurs 40,9 39,8 Autres passifs non courants 21,4 23,0 Dettes courantes 76,2 71,8 TOTAL PASSIF 629,7 624,2

*30/06/2018 retraité IFRS 9 (impact Impôts différés : -1,3 M€, capitaux propres +3,0 M€,

emprunt bancaire stade -4,3 M€)

[1] Les procédures d'audit sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes et les rapports relatifs à la certification des comptes sont en cours d'émission.

