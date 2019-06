Lyon, le 14 juin 2019

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer la signature d'un accord de longue durée avec la « Pelé Academia », l'académie de football parrainée par la légende du football brésilien, pour l'accompagner dans son lancement et son développement.

Cet accord est concrétisé par une prise de participation minoritaire (10%) dans la société brésilienne GOL DE PLACA qui gère le club brésilien de RESENDE, évoluant en 1ère division de l'état de Rio de Janeiro, et la « Pelé Academia » qui bénéficient d'installations inaugurées en décembre 2018 sur plus de 100 000 m2 à Resende avec 6 terrains, 128 places d'internat, salles de cours, …

L'Olympique Lyonnais sera représenté au Conseil d'Administration de la société GOL DE PLACA par Monsieur Gilbert Saada, qui siège également au Conseil d'Administration d'OL Groupe, et préside la société Lift Value.

Un partenariat entre le club de RESENDE et l'Olympique lyonnais a été également signé. Il permettra au club de RESENDE de bénéficier du savoir- faire de l'OL en matière de formation, et donnera l'opportunité à l'OL de recruter des jeunes joueurs formés au sein de cette académie.

L'Olympique Lyonnais se réjouit de ce rapprochement avec des partenaires brésiliens de premier rang disposant d'une grande expérience dans le domaine du football.

Ce partenariat participe au développement international de la marque OL et intervient en parallèle de l'arrivée de Juninho, nouveau Directeur Sportif du club et de Sylvinho, nouvel entraineur, témoignant des liens forts qui unissent l'Olympique Lyonnais et le Brésil.





