Jeudi 4 juin 2020

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement vendredi 5 juin 2020, l'Olympique Lyonnais et Veolia présentent leurs actions communes en faveur de l'environnement.



Partenaire du club depuis 10 ans, Veolia apporte aujourd'hui ses compétences et son savoir-faire pour accélérer la transformation environnementale du Groupe OL.



Devenir officiellement le « Partenaire Environnement » du club, c'est construire ensemble et déployer un programme ambitieux autour des économies de ressources, de l'écoconception, du réemploi et du recyclage. Conclue pour une durée de 2 saisons (jusqu'au 30 juin 2022), cette collaboration permet à l'OL de figurer parmi les tous premiers clubs de football à se lancer dans une démarche environnementale globale.

Dans cet objectif, Veolia accompagne l'Olympique Lyonnais dans sa démarche d'élaboration d'une stratégie carbone, allant du bilan jusqu'à la mise en place d'actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.



Sans attendre les premiers résultats, plusieurs actions ont d'ores et déjà été lancées. Veolia et l'OL dévoilent aujourd'hui le design d'un nouveau T-shirt Training en matière 100% recyclée, fabriqué en Rhône-Alpes et développé conjointement par les équipes de Veolia et de l'Olympique Lyonnais. Il rejoindra la gamme proposée dans les boutiques du club dès la saison 2020/2021.



Les équipes sportives seront également dotées de gourdes individuelles réutilisables en matériaux recyclés Veolia qui viendront remplacer les bouteilles d'eau en plastique à usage unique.

Des actions à destination du public seront également menées dans le stade, dès que le retour des spectateurs sera effectif. Elles prendront la forme de distribution d'eau potable aromatisée via des « Bars à eau », de jeux ludiques de sensibilisation à l'environnement sur l'application du club ou de campagnes de communication pour appeler les spectateurs à des comportements plus vertueux concernant le tri des déchets ou les économies d'eau et d'énergie.



Enfin, les joueurs et les joueuses des équipes professionnelles de l'Olympique Lyonnais se sont largement mobilisés pour soutenir ces enjeux à travers notamment une nouvelle campagne de sensibilisation qui sera déployée tout au long du mois de juin.



Lire la vidéo en cliquant ici



En complément de ce partenariat sur l'environnement, Veolia devient Partenaire Majeur de l'équipe féminine de l'OL, sextuple Championne d'Europe et Championne de France depuis 14 saisons, et affichera sa marque sur la manche des maillots des joueuses pour les saisons 2020/21 et 2021/22. Cet engagement reflète les valeurs de parité et de mixité partagées par l'Olympique Lyonnais et Veolia.



Veolia accompagne également la Cité des Entreprises Pour l'Emploi qui devient à partir de la saison 2020/2021 la « Cité des Entreprises Pour l'Emploi en partenariat avec Veolia ». Ce projet phare du volet employabilité de la stratégie RSE développée par OL Fondation en partenariat avec Pôle emploi et l'association Nes&Cité, vise à garantir une véritable égalité des chances en matière d'emploi.