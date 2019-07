Olympique Lyonnais Groupe : OL GROUPE fait le point sur le Mercato

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Olympique Lyonnais a fait le point lundi soir sur les départs et arrivées au sein du club. Ainsi, Mathieu Gorgelin a été transféré au Havre FC avec un intéressement de 40% sur un futur transfert et Timothé Cognat a été transféré au Servette Genève dans le prolongement de sa mutation temporaire lors de la saison 2018/2019, pour un montant de 70 000 euros et un intéressement de 20% sur un futur transfert. OL groupe a également indiqué que la mutation temporaire de Zachary Brault Guillard à l'Impact Montréal a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2019.En parallèle, deux jeunes espoirs formés du club ont signé leur 1er contrat professionnel : Titouan Thomas (International France U17) et Cédric Sofian Augarreau (International France U18), confirmant la stratégie de l'Olympique Lyonnais en matière de formation.Enfin, Ciprian Tatarusano, gardien international roumain, a signé un contrat de 3 ans avec le club, soit jusqu'au 30 juin 2022 et Héritier Deyonge, international belge U17, qui évoluait sous statut amateur au PSV Eindhoven, a signé un contrat d'aspirant soumis à la validation de la FIFA dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'un joueur mineur.