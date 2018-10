Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Olympique Lyonnais a signé un protocole d’accord ferme, engageant et irrévocable avec adidas, qui continuera ainsi d’être l’équipementier exclusif de toutes les équipes de l’Olympique Lyonnais sur la période 2020-2025. « Cet accord confirme les excellentes relations installées entre la marque et le club depuis 2010 » peut-on lire dans le communiqué.En application de cet accord, l'Olympique Lyonnais continuera à recevoir de la part d'adidas, sur des bases améliorées, au cours de chaque saison sportive, un paiement minimum au titre d'une prestation financière de base forfaitaire et de redevances portant sur les ventes de produits portant les marques Olympique Lyonnais et adidas.Ce paiement pourra faire l'objet d'ajustements en fonction des ventes réalisées et des résultats de l'Olympique Lyonnais dans les compétitions françaises et/ou européennes dans lesquelles il est engagé.Les détails financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.