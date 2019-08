Olympique Lyonnais Groupe : PRET PAYANT DE PAPE CHEIKH DIOP

Lyon, le 14 août 2019

L'Olympique Lyonnais informe du prêt payant au Celta Vigo de Pape Cheikh Diop, pour un montant maximum de 0,5 M€, assorti d'une option d'achat d'un montant de 9 M€, auquel pourra s'ajouter 1 M€ d'incentives ainsi qu'un intéressement de 10% en cas de plus-value réalisée par le Celta Vigo sur des opérations futures avec le joueur.

L'Olympique Lyonnais remercie Cheikh pour son implication, son état d'esprit et son attachement pour le club et lui souhaite la plus grande réussite avec le Celta Vigo.



