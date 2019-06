PRISE DE PARTICIPATION D'OL GROUPE DANS L'ASVEL

TONY PARKER, AMBASSADEUR DE L'OL

Les discussions exclusives engagées depuis le 22 mars 2019 ont conduit à la signature, le 21 juin 2019, d'un accord de partenariat avec l'ASVEL LDLC (équipe masculine) et LYON ASVEL FEMININ (équipe féminine).

Premièrement, cet accord prévoit une prise de participation minoritaire d'OL Groupe dans le club de l'ASVEL (équipe masculine : 3,4 M€ pour 25% et équipe féminine : 0,3 M€ pour 10%). Dans ce cadre, OL Groupe sera représenté dans les organes de gouvernance de l'ASVEL. Deuxièmement, OL Groupe s'engage, pendant une période de 5 ans, à échanger les actions de la structure de l'équipe masculine de l'ASVEL LDLC (ASVEL Basket SASP) qui lui seraient apportées par les autres actionnaires de cette société contre des actions OL Groupe existantes ou à émettre.

En parallèle, un accord stratégique a été également conclu et permettra à l'Olympique Lyonnais de bénéficier de l'image internationale et de la notoriété de Tony Parker, notamment aux USA et en Chine, des territoires où OL Groupe entend continuer à se développer. Cet accord prévoit aussi des synergies entre OL Groupe et l'ASVEL LDLC notamment sur les activités de billetterie, sponsoring et plus globalement les activités commerciales. A ce titre, OL Groupe garantit un revenu global minimum annuel de 2,5 M€ à l'ASVEL (masculin et féminin) sur plusieurs années.

Tony Parker et Jean-Michel Aulas souhaitent faire perdurer l'ancrage historique de l'ASVEL LDLC à Villeurbanne. Pour cela, tous les matchs de l'ASVEL LDLC se disputeront à l'Astroballe jusqu'à l'ouverture de la future aréna d'OL Groupe, puis à terme, tous les matchs de championnat Jeep Elite et certains matchs d'Euroligue continueront de se dérouler à Villeurbanne. L'ASVEL LDLC devrait disputer en revanche des matchs de prestige d'Euroligue dans la future aréna d'OL Groupe lorsque celle-ci sera opérationnelle.





OL Groupe



Tel : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment B



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Services –

CAC Travel & Leisure

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 5755 Services de loisirs



Information réglementée

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58944-olg-cp-partenariat-asvel-ldlc-24062018-fr.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews