OL Groupe : Euroland Corporate reste à l'achat

11/10/2018 | 10:34

L'analyste Euroland Corporate annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre OL Groupe, après la publication par la structure 'porteuse' de l'Olympique lyonnais de résultats annuels marqués par un EBITDA record.



'Après avoir publié des produits d'activités record (+16,0% à 289,5 ME), l'OL Groupe publie des résultats annuels globalement en ligne avec nos attentes. Le Groupe voit son EBITDA ressortir à un niveau historique à 73,9 ME (vs 73,5 MEe et 51,0 ME 2016/17) et son ROC à 25,2 ME (-18,0%). Bénéficiant d'un résultat financier en amélioration à -13,3 ME (vs -23,2 ME), le RNpg s'affiche en forte progression de 72,0% à 8,0 ME', retient Euroland Corporate.



L'objectif de cours d'Euroland Corporate pour OL Groupe est maintenu à 3,90 euros.





