OL Groupe : Oddo BHF reste neutre après les résultats

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'neutre' sur le titre OL Groupe, au lendemain d'une publication de résultats 'proche de [ses] attentes'.



Le groupe qui 'porte' l'Olympique lyonnais a en effet fait état d'un chiffre d'affaires de 289,5 millions d'euros, en hausse de 16%, d'un EBITDA en nette hausse (+45%) à 73,9 millions d'euros représentant 25,5% de marge, avec des cessions de contrats joueurs qui ont atteint un record sur l'exercice - grâce notamment au transfert d'Alexandre Lacazette vers Arsenal lors du mercato d'été précédent.



Les dettes bancaires et obligataires d'OL Groupe ont par ailleurs pour la plupart été refinancées, permettant une réduction du coût de la dette de 6,4 millions d'euros.



'À l'issue de cette publication, proche de nos attentes, notre scénario 2018/19 est maintenu : nous tablons sur une top line en baisse à 269 millions d'euros intégrant : +27% de CA hors trading (impact de la Champions League) et un retour vers un niveau normatif du CA trading joueurs à 60 MEe (selon nous ~34 MEe déjà comptabilisés grâce au mercato d'été), nous attendons un EBITDA hors trading positif à 9.2 MEe, et retenons un objectif d'EBITDA de 55 MEe pour l'activité de trading joueurs', commente Oddo BHF.



L'analyste maintient par ailleurs son objectif de cours de 3 euros.





