OL Groupe : 'activité solide', EuroLand reste à l'achat

14/11/2018 | 10:06

Après la publication par OL Groupe, structure 'porteuse' du club de football de l'Olympique lyonnais, de résultats trimestriels marqués par un total des produits des activités à 95 millions d'euros contre 100,4 millions au 30 septembre 2017, l'analyste EuroLand Corporate annonce ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre.



'L'OL Groupe publie des chiffres solides au titre de son premier trimestre 2018-19. Hors contrat joueurs, les produits des activités progressent de 66% à la faveur des Droits TV et de la Billetterie. Les produits des activités ont légèrement reculé (...) en raison des revenus de trading, inférieurs au niveau historique réalisé au T1 2017-18 avec la cession de Lacazette (37,7 ME vs 65,8 ME)', retient EuroLand Corporate.



'Comme attendu, les produits des activités hors contrats joueurs profitent de la participation à la phase de groupes de la Ligue des champions qui tire les Droits TV. (...) Dans le même temps, les revenus de Billetterie s'affichent en croissance de 42% à 8,0 ME, soutenus par la hausse de l'affluence moyenne (+35%) et grâce à une base de comparaison favorable (un match de plus). Nous retenons également la bonne performance des revenus de partenariats et des produits de la marque.'



L'analyste confirme ainsi son objectif de cours sur la valeur. Celui-ci est de 3,90 euros.





