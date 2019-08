Sony revend ses parts dans Olympus, tout en restant son partenaire

Données financières (JPY) CA 2020 806 Mrd EBIT 2020 95 669 M Résultat net 2020 65 598 M Dette 2020 21 085 M Rendement 2020 0,84% PER 2020 24,0x PER 2021 20,6x VE / CA2020 2,03x VE / CA2021 1,86x Capitalisation 1 613 Mrd Graphique OLYMPUS CORP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique OLYMPUS CORP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 1 375,71 JPY Dernier Cours de Cloture 1 181,00 JPY Ecart / Objectif Haut 43,9% Ecart / Objectif Moyen 16,5% Ecart / Objectif Bas -21,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hiroyuki Sasa Executive President & Representative Director Yasuo Takeuchi Chief Financial Officer, Director & Executive VP Haruo Ogawa Director & Chief Technology Officer Akihiro Taguchi Director, Manager-Sales & Marketing Sumitaka Fujita Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) OLYMPUS CORP -64.21% 15 237 THERMO FISHER SCIENTIFIC 23.36% 110 555 DANAHER CORPORATION 35.27% 100 066 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 19.47% 59 187 INTUITIVE SURGICAL 4.66% 57 771 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 40.30% 45 109