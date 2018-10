Interbrand : publie son rapport Best Global Brands 2018

Interbrand annonce qu'Apple, Google, et Amazon sont les trois marques les plus réputées qui figurent dans son rapport Best Global Brands 2018, avec l'industrie du luxe et le commerce de détail qui représentent les deux secteurs prédominants. Actuellement dans sa 19ème année, le thème du rapport 2018 est « Activating Brave » (Activer les audacieux) , où l'on examine le rôle que joue la force de la marque dans la transformation audacieuse des principales entreprises mondiales.

Cette année, la liste présente deux nouveaux entrants et trois ré-entrants : Spotify au 92ème rang (5,176 millions de dollars), Subaru au 100ème rang (4,214 millions de dollars), Chanel ré-entrant au 23ème rang (20,005 millions de dollars, dernier ré-entrant en 2009), Hennessy au 98ème rang (4 722 millions de dollars, dernier ré-entrant en 2009), et Nintendo au 99ème rang (4,696 millions de dollars, dernier ré-entrant en 2014).

« Une décennie après la crise financière mondiale, les marques qui connaissent la croissance la plus rapide sont celles qui savent comprendre leurs clients intuitivement et qui prennent des mesures emblématiques audacieuses qui font le bonheur de leurs clients et leur offrent de nouvelles méthodes », a déclaré Charles Trevail, CEO mondial d'Interbrand.

Pour la sixième année consécutive, Apple et Google se maintiennent en tête. La valeur de la marque Apple a augmenté de 16 %, passant à 214 480 millions de dollars et celle de Google de 10 %, passant à 155 506 millions de dollars. Amazon qui a réalisé une croissance de 56 % est la troisième marque à atteindre une valorisation de la marque avec un total de 100 milliards de dollars (100 764 millions de dollars), elle arrive en tête de 28 marques avec un pourcentage de croissance à deux chiffres . Suivie par Microsoft au 4ème rang (92 715 millions de dollars), puis Coca-Cola (66 341 millions de dollars), Samsung (59 890 millions dollars), Toyota (53 404 millions de dollars), Mercedes-Benz (48 601 millions de dollars), et Facebook (45 168 millions de dollars). McDonald’s (43 417 millions de dollars) fait un retour dans les 10 premiers du classement.

Les cinq premières marques en croissance sont notamment Amazon (56 %), nouvel entrant en 2017 Netflix (45 %), Gucci (30 %), nouvel entrant en 2017 Salesforce.com (23 %), et Louis Vuitton (23 %). Après être resté cinq ans en tête de classement des marques en croissance, Facebook a perdu six pour cent.

Plus de la moitié des meilleures marques mondiales provenaient de cinq secteurs : automobile (16), technologique (13), services financiers (12), industrie du luxe (9), et biens de grande consommation (9). L'industrie du luxe est le nouveau secteur en forte croissance (42 %), prenant la place de la vente au détail, qui poursuit une croissance impressionnante au second rang (36 %). Electronics est au troisième rang (20 %), les articles de sport sont au quatrième rang (13 %), suivis par les services financiers (10 %).

La valeur totale combinée des 100 plus grandes marques franchit le seuil des deux billions de dollars avec 2 015 312 millions de dollars, soit une progression de 7,7 % sur un an. Pour le classement complet des 100 plus grandes marques et le rapport présentant une analyse complète de la croissance, du secteur et des tendances du secteur, consultez le site www.bestglobalbrands.com.

Rapport et Méthodologie

Le rapport « Activating Brave » analyse la manière dont les meilleurs marques mondiales réalisent une transformation audacieuse qui génère une valeur économique durable grâce à la force de leur marque. Les principales tendances sont notamment la focalisation sur le client, l'utilité positive, la montée en gamme du luxe et le succès des modèles d'abonnement.

Interbrand a été la première entreprise à faire certifier sa méthodologie d'évaluation des marques conformément aux exigences de la norme ISO 10668 (exigences relatives à l'évaluation monétaire des marques) et a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la norme elle-même.

Trois éléments essentiels de l'analyse constituent le socle de la méthodologie d'évaluation d'Interbrand :

La performance financière des produits ou services de marque

Le rôle de la marque dans les décisions d'achat

La force concurrentielle de la marque et sa capacité à fidéliser et, donc, à soutenir une demande et des bénéfices durables dans l'avenir

Cette année, Interbrand a poursuivi son partenariat avec Infegy en matière d’analyse des médias sociaux.

À propos d'Interbrand

Chez Interbrand, nous pensons qu'une entreprise a atteint la croissance lorsqu'elle a établi une stratégie claire et qu'elle offre une expérience client exceptionnelle. Nous combinons stratégie, créativité et technologies pour contribuer à la croissance des marques et des entreprises de nos clients. Avec un réseau de 18 bureaux dans 14 pays, Interbrand est un cabinet conseil pour les marques internationales et éditeur du très influent magazine annuel Best Global Brands et des rapports Breakthrough Brands, et créateur du site brandchannel Webby Award-winning. Interbrand fait partie du Brand Consulting Group d'Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC). Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter, ou suivre Interbrand sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

