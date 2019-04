OMNICOM : affiche un BPA trimestriel supérieur aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Omnicom a affiché, au titre de son premier trimestre 2019, un bénéfice net de 263,2 millions de dollars, contre 264,1 millions un an plus tôt. Le bénéfice net dilué par action ressort à 1,17 dollar, ce qui est supérieur aux estimations de 1,09 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv. Quant au revenu, il a diminué de 4,4 % à 3,629 milliards de dollars, « en raison principalement de l'effet négatif des taux de change et des cessions au cours de la dernière année », précise le groupe publicitaire.