OMNICOM : dévoile un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes

Omnicom Group a dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un bénéfice par action dilué de 1,32 dollar, inchangé par rapport au troisième trimestre de 2018. Quant au chiffre d’affaires du groupe publicitaire, il atteint 3,62 milliards de dollars sur la période contre 3,71 milliards un an plus tôt. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action dilué de 1,30 dollar et des revenus de 3,68 milliards de dollars.