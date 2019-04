Omnicom : dans le vert avec un relèvement de broker

17/04/2019 | 15:59

Omnicom prend 2,2% en début de séance à Wall Street, soutenu par Barclays qui relève sa recommandation de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' et son objectif de cours de 76 à 84 dollars, au lendemain des résultats trimestriels du groupe de communication.



'Ses résultats se sont révélés bien meilleurs que prévu (de 9% sur le BPA) grâce à une croissance organique solide (2,5% contre 2% attendu par nous) et surtout une marge significativement supérieure à la prévision (de 60 points de base)', note le broker.



'La direction prévoit désormais une expansion des marges sur le reste de l'année, à comparer à un objectif de stabilité précédemment', ajoute Barclays, qui 'peine maintenant à voir un catalyseur négatif dans les trimestres à venir'.



