OMV : Berenberg reste à 'achat'

09/07/2019 | 09:48

Berenberg réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur OMV, continuant de voir la compagnie pétrolière autrichienne comme 'l'une des plus mal évaluées parmi les intégrées européennes'.



'OMV a réalisé une performance opérationnelle vigoureuse dans un environnement macroéconomique difficile. L'amont s'est particulièrement démarqué, compensant une performance plus faible dans le raffinage', explique le broker dans sa note.



Berenberg ajoute qu'il anticipe une forte dynamique au second semestre 2019 sur fond de volumes de production plus élevés et d'un environnement plus favorable dans l'aval, par rapport au deuxième trimestre.



