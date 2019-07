OMV : Jefferies toujours à l'achat sur le dossier

31/07/2019 | 10:34

Le bureau d'études Jefferies confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe pétro-gazier autrichien OMV, dont le titre prend 3% à la suite de la publication de son point semestriel. L'objectif de cours de 51 euros augure potentiellement d'une hausse de plus de 10%.



A 510 millions, le bénéfice net ajusté dégagé par le groupe durant la première moitié de 2019 a dépassé sensiblement les attentes, de l'ordre de 30%. Eléments explicatifs : principalement la forte performance de la division Downstream Oil, ce qui a permis une solide génération de trésorerie.



Les analystes relèvent que si la prévision de production (qui au 1er semestre a augmenté de 70.000 barils d'équivalent-pétrole, à 490.000 bep/j) a été réduite, c'est dans des proportions 'modestes', puisque le groupe vise non plus 'environ' 500.000 bep/j, mais 'légèrement en dessous' de cette limite. Surtout, la prévision de marge de la branche pétrochimique a été relevée.









