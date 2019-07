OMV : croissance des bénéfices au T2 supérieure aux attentes

31/07/2019 | 14:13

L'action OMV, cotée à Vienne, est actuellement en hausse de 3,8% après l'annonce de ses résultats. Le groupe autrichien de pétrole et de gaz OMV a annoncé que son bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre avait progressé plus que prévu, notamment grâce à la réduction des coûts de production.



Le bénéfice d'exploitation trimestriel a progressé de 44% à 1,04 milliard d'euros. Ce chiffre a dépassé le consensus de 8%.



Dans son unité amont, la production a atteint 490 barils de pétrole par jour (bep / j), tandis que les coûts de production ont diminué de 9%. Dans son unité en aval, l'indicateur de marge de raffinage du groupe s'est établi à 3,2 dollars par baril.



Les analystes de Berenberg ont toutefois noté que les prévisions de production pour 2019 sont désormais 'légèrement inférieures à 500 000 barils de pétrole par jour (bep / j)' par rapport à 'environ 500 000 bep / j'.



'Cela ne devrait pas surprendre le marché, compte tenu de la production moyenne du premier semestre', a déclaré le bureau d'analyses allemand.



