OMV : dans le vert, un broker en soutien

23/05/2019 | 10:43

OMV gagne 1% à Francfort, sur fond de propos de Berenberg qui entame un suivi à 'achat' avec un objectif de cours de 60 euros, précisant que 'la réalisation de la croissance des dividendes sera clé pour le déblocage de valeur'.



'2019 marque le début de la nouvelle phase d'évolution d'OMV sous la nouvelle équipe de direction, qui est focalisée sur les dividendes et le désendettement', souligne le broker allemand dans sa note de recherche.



Selon l'intermédiaire financier, le titre de la compagnie énergétique autrichienne offre 'l'exposition au profil de free cash-flow le plus attractif parmi les entreprises pétro-gazières intégrées européennes'.



