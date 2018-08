OMV : gagne plus 2%, un analyste passe à l'achat

03/08/2018 | 17:41

Le titre gagne plus de 2% après le relèvement de recommandation d'UBS. Le bureau d'analyses relève sa recommandation sur OMV de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté à 60 euros contre 56 euros précédemment, citant une sous-performance de 20% du titre de la compagnie pétrolière par rapport à son secteur depuis le début de l'année.



Le broker estime que l'Autrichien devrait bénéficier de son portefeuille robuste, de conditions macroéconomiques plus favorables, avec de nouveaux projets en amont et un aval ferme générant un rendement de free cash-flow supérieur à la moyenne.



