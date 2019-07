OMV : hausse de 3% de la production au 2ème trimestre

09/07/2019 | 13:56

Le groupe pétrolier et énergétique autrichien OMV a annoncé une hausse de 3% de sa production pétrolière et gazière au deuxième trimestre.



La production totale d'hydrocarbures du groupe a atteint 490 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep / j) au cours des trois derniers mois, contre 474 000 barils au trimestre précédent, a indiqué le groupe.



Cette forte performance en amont a toutefois été compensée par de faibles chiffres en aval, ont noté les analystes.



La marge de raffinage d'OMV est tombée à 3,18 dollars le baril, une baisse importante par rapport aux 4,04 dollars du premier trimestre et bien en dessous des 5,23 dollars de l'année précédente.



