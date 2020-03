OMV Aktiengesellschaft : OMV va céder 2,3 Mds$ d'actifs pour s'offrir Borealis

OMV a signé jeudi avec Mubadala l'accord lui permettant de monter à 75% de Borealis. "Cette transaction n'est pas seulement une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre stratégie, mais la plus grande transformation de l'histoire d'OMV", a estimé le directeur général du groupe, Rainer Seele, qui se réjouit que cela fasse d'OMV "un groupe pétrolier, gazier et chimique mondial". Cette opération confère à OMV davantage de poids dans la raffinerie de Ruwais, à Abu Dhabi, où la compagnie nationale ADNOC prévoit de créer le plus grand site pétrochimique intégré du monde.

La première cession à intervenir pourrait être celle des 51% détenus par OMV dans Gas Connect Austria à Verbund. Le groupe prévoit aussi de vendre son réseau allemand de stations-service.