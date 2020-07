OMV : la production en chute en raison du coronavirus

08/07/2020 | 11:51

Le groupe autrichien de pétrole et de gaz OMV annonce que sa production a chuté de -5% au deuxième trimestre, dans un marché en berne suite à la pandémie mondiale de coronavirus.



OMV a ainsi déclaré que sa production était de 464.000 barils équivalent pétrole par jour au cours du dernier trimestre, contre 472.000 au premier trimestre de l'année et 490.000 un an plus tôt.



Sa marge de raffinage est tombée à 2,26 dollars le baril contre 4,93 dollars au premier trimestre. Le taux d'utilisation de ses raffineries est passé de 94% à 79% sur une base trimestrielle.



OMV a annoncé qu'il publierait ses résultats du deuxième trimestre le 29 juillet. En attendant, le titre recule : -2%.



