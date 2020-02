OMV : manque les attentes au quatrième trimestre

06/02/2020 | 12:44

Le groupe autrichien de pétrole et de gaz OMV annonce ce jeudi une baisse plus marquée que prévu de ses résultats au quatrième trimestre, principalement causée la chute des prix du pétrole.



Le résultat opérationnel d'OMV a ainsi diminué de -26% à 781 millions d'euros au quatrième trimestre, manquant le consensus de 6%. Le résultat net propre attribuable aux actionnaires s'établit pour sa part à 310 millions d'euros, manquant de consensus de 15%.



Selon les analystes d'UBS, les résultats ont été affectés par une activité en aval plus faible. OMV a toutefois annoncé un dividende de deux euros par action, en hausse de 14% d'une année sur l'autre.





