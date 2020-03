OMV : vers la prise de contrôle du chimiste Borealis

12/03/2020 | 11:55

Le groupe énergétique autrichien OMV a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec Mubadala Investment, un fonds souverain basé à Abou Dhabi, en vue de prendre le contrôle du groupe de chimie Borealis.



Aux termes de l'accord, OMV - qui détenait déjà 36% du capital de Borealis - paiera près de 4,7 milliards de dollars pour l'acquisition de 39% supplémentaires, ce qui portera sa participation à 75%.



Basé à Vienne, Borealis - qui compte actuellement près de 6800 employés pour un chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards d'euros - produit des polyoléfines, des produits chimiques de base et des fertilisants.



Afin de financer l'opération, OMV a décidé de démarrer le processus de vente de sa filiale autrichienne de pipelines Gas Connect Austria et dit également prévoir de se séparer de son réseau de stations service en Allemagne.



OMV a annoncé par ailleurs la nomination d'Elena Skvortsova, une cadre dirigeante du groupe de gaz industriels Linde, à la tête de ses activités marketing, aval et trading, ainsi qu'au poste de directrice commerciale.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.