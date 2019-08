Alourdi par les banques Envoyer par e-mail :

Parmi les composantes, certains parcours 2019 se tracent avec du relief. C’est le cas de DSV (transport) qui grimpe de 53% sur l’exercice, grâce à une augmentation de ses parts de marché et à une bonne maîtrise de ses coûts dans un environnement délicat. Orsted (fabricant de parcs éoliens) se valorise également de 45%, enregistrant des projets de grandes ampleurs aux Etats-Unis.

En revanche, l’indice se trouve ralenti dans sa progression par la lourdeur du secteur bancaire, en forte baisse. Nordea, Danske et Swedbank accusent des replis marqués compris entre 15 et 33%.



Graphiquement en données journalières, le blocage des cours à 1590 points a généré une phase de prises de bénéfices qui a permis de cadrer un trend horizontal entre la ligne inférieure des 1520 points et 1590 points pour la partie haute. Il faudra attendre le franchissement de l’une des deux bornes pour définir un sens directionnel plus précis qui ouvrirait la voie pour aller tester la cible basse des 1470 points ou, au contraire, permettrait de rejoindre un plus haut atteint en 2014, vers 1700 points.



