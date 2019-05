Des composantes très affecteées par le conflit commercial Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 30/05/2019 | 15:15





L’OMX Nordic 40 reste néanmoins encore en gains de 6% sur 2019, soit la moitié de la hausse globale enregistrée à fin avril. Pour illustrer cette phase de retournement, signalons qu’aucune des composantes de l’indice ne réalise un parcours positif sur les cinq derniers jours.

Parmi les titres les plus chahutés, le finlandais Stora Enso cède 8.4% sur la période de référence ainsi que le danois Maersk qui a perdu 22% depuis son pic graphique à 9000 DKK, soit en un mois.



Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent à vive allure tester la ligne des 1477 points. La vitesse de ce retour se fait sous la pression de la moyenne mobile 20 jours et pourrait favoriser une extension de la baisse en direction des 1436 points. Il faudrait un redressement brutal au-delà des 1520 points pour bonifier la configuration actuelle et annihiler, à court terme, les risques supplémentaires de baisse, pas le scénario privilégié, à ce moment de l’analyse.

Les valeurs d’Europe du nord n’échappent pas au scepticisme général des bourses mondiales. Le conflit commercial pèse de tout son poids sur la confiance des investisseurs, ce qui a pour conséquence d’étendre la phase de consolidation.L’OMX Nordic 40 reste néanmoins encore en gains de 6% sur 2019, soit la moitié de la hausse globale enregistrée à fin avril. Pour illustrer cette phase de retournement, signalons qu’aucune des composantes de l’indice ne réalise un parcours positif sur les cinq derniers jours.Parmi les titres les plus chahutés, le finlandais Stora Enso cède 8.4% sur la période de référence ainsi que le danois Maersk qui a perdu 22% depuis son pic graphique à 9000 DKK, soit en un mois.Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent à vive allure tester la ligne des 1477 points. La vitesse de ce retour se fait sous la pression de la moyenne mobile 20 jours et pourrait favoriser une extension de la baisse en direction des 1436 points. Il faudrait un redressement brutal au-delà des 1520 points pour bonifier la configuration actuelle et annihiler, à court terme, les risques supplémentaires de baisse, pas le scénario privilégié, à ce moment de l’analyse.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.