Ces performances de haute volée n’empêche pas l'indice de céder plus de 5% depuis le début de 2018, à l’image du parcours de Pendora qui se dégrade de 48%, le bijoutier ayant encore averti récemment sur son activité.



Techniquement, en données journalières, les cours viennent d’accomplir un rebond dynamique depuis le point bas des 1414 points. Depuis, l’indice est venu tester la moyenne mobile des 20 séances et devrait s'en servir comme support pour aller rejoindre la résistance des 1500 points. Il faudrait un repli sous le récent gap des 1440 points pour redonner de la fragilité à la configuration actuelle.

