Le momentum s'améliore

Les deux plus grosses capitalisations, le suédois Astrazeneca et le norvégien Novo Nordisk (autour de 80 milliards d’euros chacun) commencent l’exercice 2019 calmement avec des performances respectives de -1.5% et +4%.



Techniquement en données journalières, les cours reviennent au contact des 1480 points, zone de résistance déjà testée à plusieurs reprises sur les 5 derniers mois. Il faudrait un franchissement dynamique des 1500 points pour étendre le mouvement actuel et cibler les 1590 points. En cas de défaillance du consensus acheteur, un repli légitime pourrait se mettre en place et permettre à l’indice de se rapprocher des moyennes mobiles 20 et 50 jours situées à ce jour au voisinage de 1440 points.

Les valeurs nord-européennes participent au mouvement de reprise globale des indices. Sur les 40 valeurs composant l'OMX Nordic, la grande majorité accomplit un parcours dans le vert. Parmi les performances notoires, il convient de mettre en exergue la compagnie danoise DSV (transports) qui progresse de 20%. Les finlandaises lui emboîtent le pas avec trois valeurs dans un mouchoir de poche (entre 17 et 18%). On y trouve Stora Enso (bois), Neste (pétrole) et UPM-Kymmene (papiers).

