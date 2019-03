Légère fonte des cours Envoyer par e-mail :

Graphiquement, en données journalières, les cours marquent une pause dans l’extension graphique depuis la zone basse des 1366 points. Une phase de prises de bénéfices, étape obligatoire dans ce parcours haussier, se met en place. Cette dernière a pris naissance avec la forte baisse marquée par la récente longue bougie rouge. L’indice revient au contact des 1540 points, première zone de support.

Il faudrait une clôture sous 1535 points pour valider une fragilisation de la configuration actuelle qui fixerait comme cible baissière, les 1500 points

Les actions du « grand nord » gardent le cap de la hausse, malgré une poignée de séances d'hésitation voire de consolidation. Si la majorité des 40 valeurs composant l'OMX Nordic accomplit des replis, quelques actions établissent un parcours positif au cours des cinq dernières journées de bourse, séquence où la volatilité regagne des points. Genmab (laboratoire) progresse de 5%, avec l'ouverture d'un réel potentiel pour un de ses produits. Toujours dans le compartiment défensif de la santé, Colplast (+1.8%) et Astrazeneca (+0.5%) restent recherchées par les investisseurs, lors de ces séances plus erratiques.

