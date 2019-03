Les valeurs nordiques gardent la cap Envoyer par e-mail :

Les principales trajectoires gagnantes des composantes sur le dernier mois glissant se nomment Genmab (+17%), une biotech danoise, qui vient d’être revalorisée par un analyste. Swedish Match confirme sa place sur le podium en accumulant 13.5%, ainsi qu’une autre compagnie suédoise, Astrazeneca (+12%).



Techniquement, en données journalières, l’indice nordique se situe dans une zone de distribution comprise entre la borne basse des 1513 points et la résistance des 1546 points, un couloir serré qui encadre les oscillations des prix. Cet encadrement va permette de mieux définir la sortie graphique.

En effet, une extension ouvrirait la voie aux 1593 points, plus hauts de septembre 2018. A l’inverse, une cassure par le bas annoncerait un repli plus étendu vers la ligne inférieure des 1480 points. A ce stade de la configuration, une poursuite de la tendance haussière reste privilégiée.

