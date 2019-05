Les vents se rafraîchissent dans le Nord du continent Envoyer par e-mail :

Sur la dernière séquence hebdomadaire glissante, la majorité des composantes de l’indice établit un parcours négatif. Pandora cède 12% ainsi que Vestas Wind 5.7%. En revanche, quelques dossiers montrent de la résilience comme le pétrolier Neste (+5.1%).



Techniquement, en données journalières, les cours ont opéré un brutal renversement de tendance passant d’une progression régulière à un fort décrochage d’une centaine de points soit environ 6%. La baisse a trouvé un point d’arrêt à l’approche d’une zone pertinente des 1460 / 1480 points, niveau qui a permis des rachats à bon prix.

La relance parait néanmoins compliquée même si une extension peut s’effectuer jusqu'au 1540 points. Sur le prochain repli, la cassure des 1477 points emmènerait l’OMX vers une nouvelle cible baissière à 1436 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.