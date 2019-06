Relance dynamique pour démarrer l'été Envoyer par e-mail :

L’indice OMX Nordic retrouve des couleurs sur le mois de juin, enregistrant près de 6% de performance. Les commentaires accommodants des banquiers centraux (FED et BCE) ont globalement profité aux actions nordiques. Et pourtant, la banque de Norvège vient d’opérer à contre courant, en relevant ses propres taux et prévoit un nouveau geste d’ici la fin d’année.Parmi les meilleurs parcours haussiers sur cette séquence temporelle, SKF gagne 16.5%, Sandvik (+15%) et Hexagon (+14%). Ces trois valeurs réagissent positivement, après un mois de mai délicat.Graphiquement, en données journalières, les cours ont rebondi depuis le contact du support à 1468 points. Le mouvement ascendant a permis de repasser au-dessus des moyennes mobiles 20, 50 et 100 jours. Au-delà du support basé à 1550 points, l’indice garde intacte ses chances de rejoindre la résistance à 1589 points. En revanche, une cassure de la ligne des 1520 points remettrait une pression vendeuse, avec comme objectif le support moyen terme des 1468 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.