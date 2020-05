Oncimmune Holdings plc : Signature d'un nouveau contrat avec ROCHE 0 28/05/2020 | 14:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Oncimmune Holdings PLC a indiqué ce jour avoir signé un nouveau contrat avec le géant pharmaceutique suisse Roche Holding AG pour le profilage d'auto-anticorps dans des échantillons de patients prélevés lors d'essais d'immunothérapie contre le cancer. Le groupe britannique a annoncé que le contrat commencera immédiatement pour ce qui est de l'utilisation de la plateforme de biomarqueurs SeroTag d' Oncimmune afin d'explorer les profils d'auto-anticorps chez les patients ayant reçu une immunothérapie contre le cancer.



Le PDG d'Oncimmune, Adam Mark Hill, a déclaré qu'il s'agissait du plus gros contrat signé par la société à ce jour et qu'il s'appuie sur le travail de collaboration entre les deux sociétés au cours des derniers mois.



Jeudi midi, le titre s'envolait de près de 10% à 106 GBp. Les premiers résultats devraient être fournis à Roche dans les trois mois, et le projet devrait être achevé d'ici novembre.Le PDG d'Oncimmune, Adam Mark Hill, a déclaré qu'il s'agissait du plus gros contrat signé par la société à ce jour et qu'il s'appuie sur le travail de collaboration entre les deux sociétés au cours des derniers mois.Jeudi midi, le titre s'envolait de près de 10% à 106 GBp. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ONCIMMUNE HOLDINGS PLC 5.70% 102 150.65% ROCHE HOLDING AG 1.82% 339.55 5.76%

La Rédaction © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ONCIMMUNE HOLDINGS PLC 14:07 ONCIMMUNE HOLDINGS PLC : Signature d'un nouveau contrat avec ROCHE