ONCODESIGN : Accélération de la croissance du Chiffre d'affaires au 1er semestre 2019 : +52% à 14 M

Regulatory News:

ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce la très forte croissance de son chiffre d’affaires et sa position de trésorerie au 30 juin 2019.

Millions d’euros

Données consolidées - non auditées S1 2019 S1 2018 Évolution Chiffre d’affaires Service 10,01 8,66 + 15,5% Chiffre d’affaires Partenariat 4,00 0,57 + 600,1% Total chiffre d’affaires 14,02 9,24 + 51,7% Autres revenus (1) 3,96 3,96 = Total Revenus d’exploitation 17,98 13,20 + 36,2% Position de trésorerie disponible (au 30 juin) 13,26 9,74 +36,1% (1) Subvention perçue de GSK au prorata temporis. En année pleine, elle est prise en compte pour 7,92 M€. Ce versement se répètera annuellement en janvier jusqu‘en 2020.

« À mi-année, Oncodesign connait de nouveau une très forte augmentation de son chiffre d’affaires, en ligne avec notre objectif d’atteindre un chiffre d’affaires minimum de 40 M€ en 2020, dont 25 à 30 M€ en Service et 10 M€ en Partenariat. Nous profitons de la dynamique initiée en 2018 avec la vente de plusieurs contrats pluriannuels de service (Galderma, Eisai, Ipsen…), remportés grâce à l’élargissement de notre offre et la légitimité croissante d’Oncodesign sur ce segment de marché, » commente Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign. « En parallèle, la signature du partenariat stratégique avec Servier en mars dernier, déjà pleinement opérationnel dans nos laboratoires, a permis d’augmenter significativement notre chiffre d’affaires Partenariat avec une excellente visibilité financière pour les prochaines années (à hauteur de 3 millions d’euros par an pour financer les activités de recherche liées au projet), sans compter le paiement initial de 3 millions d’euros perçu lors de la signature. Enfin, l’identification récente d’un pré-candidat capable d’inhiber RIPK2 témoigne de la capacité d’Oncodesign à être en phase avec ses objectifs sur les programmes de Drug Discovery développés en propre, avec pour objectif la sélection d’un candidat médicament d’ici la fin de l’année 2019. »

Chiffre d’affaires Service S1 2019 : poursuite d’une forte croissance

Le chiffre d’affaires de l’activité Service enregistre une hausse de +15% pour franchir la barre des 10 M€ sur les six premiers mois de l’année, porté par les contrats stratégiques en cours avec, notamment, Galderma (IDDS) et Erytech Pharma (DDSA en oncologie). Nous sommes satisfaits du développement de notre activité en Amérique du Nord (États-Unis & Canada) dont la contribution croit de +12% sur le premier semestre. L’Amérique du Nord constitue un relais de croissance pour le Groupe en élargissant notre base clients, combinée à l’élargissement de notre offre de produits. Ainsi, le marché potentiel d’Oncodesign s’établit aujourd’hui autour de 14,5 Md$ contre 500 M€ il y a trois ans.

Les entrées de commandes enregistrent une hausse de +6% à 10,2 M€, portées par la signature de contrats pluriannuels et le renouvellement du contrat avec IPSEN pour 2 nouvelles années, après 3 ans de collaboration fructueuse.

Chiffre d’affaires Partenariat : multiplication par 7 à 4 M€

Le chiffre d’affaires de l’activité Partenariat est multiplié par 7 à 4 M€ sur le premier semestre 2019. Il correspond au chiffre d’affaires apporté par Servier, au titre du partenariat stratégique signé en mars 2019 pour le développement d’inhibiteurs de la kinase LRRK2 dans la maladie de Parkinson.

En année pleine, Oncodesign percevra environ 3 M€ de chiffre d’affaires par an (au prorata temporis pour 2019, soit 2,5 M€), couvrant ainsi intégralement les coûts de recherche du projet qu’Oncodesign portait seul depuis 2017. Le partenariat porte sur un montant potentiel total de 320 M€, hors redevances sur les ventes.

La signature du partenariat avec Servier s’accompagnait également d’un paiement initial de 3 M€ intégralement perçu au 1er semestre 2019.

Position de trésorerie au 30 juin 2019 : +36% à 13,3 M€

La trésorerie disponible au 30 juin 2019 s’élevait à 13,3 M€, en forte hausse de +36% par rapport au 30 juin 2018 (9,8 M€), intégrant les investissements importants en R&D qui ont, entre autres, permis d’identifier un pré-candidat médicament pour le programme RIPK2.

En outre, cette trésorerie inclut la subvention de GSK au titre de l’année 2019, payée en janvier pour un montant de 7,92 M€. Oncodesign bénéficiera d’un montant similaire en janvier 2020 (dernier paiement). À noter également que le crédit d’impôt recherche au titre de 2018, d’un montant de 3,3 M€, n’avait pas encore été perçu au 30 juin 2019.

Prochaine publication financière : résultats du 1er semestre 2019, le 26 septembre 2019 (après bourse)

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Servier, Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 232 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

___________________________________

1 Integrated Drug Discovery Services

2 Drug Discovery Service Agreement

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190725005522/fr/