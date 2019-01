ONCODESIGN : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société Louis Capital Markets

Regulatory News:

ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229) (Paris:ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, présente aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidé confié à la société de bourse Louis Capital Markets (LCM).

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Oncodesign, confié à LCM, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA, à la date 31 décembre 2018 :

19 327 titres ONCODESIGN

34 612,01 euros en espèces

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel, au 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 182 titres ONCODESIGN

35 416,72 euros en espèces

Ce contrat de liquidité a pour objet l’animation des titres de la société ONCODESIGN (ISIN : FR0011766229 – Mnémo : ALONC) sur le marché Euronext GROWTH Paris.

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 227 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

