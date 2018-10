ONCODESIGN : présente des résultats détaillés de deux premères étapes d'une étude

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oncodesign et le Centre Georges François Leclerc (CGFL), centre de lutte contre le cancer de Bourgogne, ont annoncé la présentation des résultats détaillés des deux premières étapes de leur étude clinique dans le cancer du poumon à l'occasion de la 31e édition de l'EANM (European Association of Nuclear Medicine) qui se tient du 13 au 17 Octobre 2018 à Düsseldorf en Allemagne. Le congrès annuel de l'EANM est le congrès de référence pour le secteur de la médecine nucléaire, et attire chaque année plus de 6 000 médecins et scientifiques publics et privés.Le Professeur Alexandre Cochet, responsable du service de médecine nucléaire du CGFL et investigateur principal de l'étude, présentera les résultats détaillés des deux premières étapes de l'étude clinique du radiotraceur 18F-ODS2004436 dans le cancer du poumon.Cette étude clinique de Phase 1 a pour objectif d'évaluer l'intérêt clinique du radiotraceur 18F-ODS2004436 par imagerie TEP2 en déterminant sa sensibilité et sa spécificité chez des patients atteints de tumeurs pulmonaires non à petites cellules." Cette étude illustre la pertinence et le positionnement des biomarqueurs d'imagerie moléculaire dans la caractérisation des tumeurs, étape essentielle pour le développement de la médecine personnalisée", a commenté le Professeur Alexandre Cochet.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.