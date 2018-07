Oncodesign : Chiffre d’affaires du S1 2018 en très forte croissance : +58% à 9,2 M

Regulatory News:

ONCODESIGN (Paris:ALONC) (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce la très forte croissance de son chiffre d’affaires au premier semestre 2018 et sa position de trésorerie au 30 juin 2018.

Millions d’euros

Données consolidées - non auditées S1 2018 S1 2017 Évolution Évolution à

périmètre

constant1 Chiffre d’affaires Service 8,66 5,31 +63,2% +21,4% Chiffre d’affaires Partenariat 0,57 0,54 +5,8% + 5,8% Total chiffre d’affaires 9,23 5,85 +57,9% +20% Subvention d’exploitation2 3,96 3,96 = = Position de trésorerie disponible (au 30 juin) 9,74 10,2

« La forte augmentation de notre chiffre d’affaires est en ligne avec notre objectif ambitieux de réaliser un chiffre d’affaires minimum de 40 M€ en 2020. Avec des effectifs maîtrisés sur la période, elle traduit la solide exécution de notre plan d’intégration des équipes du centre de recherches François Hyafil et de Bertin Pharma entrepris depuis 2017, » commente Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign. « Concrètement, nous avons ainsi pu accélérer le développement de notre activité Service en France et à l’international, en élargissant notre gamme d’offres en dehors de l’oncologie. Nous avons également pu accélérer nos programmes de Drug Discovery développés en interne, comme LRRK2 et RIPK2, avec en ligne de mire la sélection d’un candidat médicament et la préparation d’une phase 3 pour évaluer notre premier radiotraceur en collaboration avec nos partenaires. »

Chiffre d’Affaires Service – poursuite d’une solide dynamique à l’international

Le chiffre d’affaires Service enregistre une très forte hausse de +63,2% à 8,7 M€ principalement due à la signature de nouveaux contrats importants, à l’image de celui signé avec la société Erytech Pharma en oncologie mais également de l’impulsion donnée par l’activité en Amérique du Nord (États-Unis & Canada) qui croit de +254%. Cette très forte croissance s’explique par la reprise à 100% de la joint-venture canadienne depuis le mois de février 2018 et le renforcement de la présence commerciale du Groupe aux États-Unis avec l’embauche d’un Directeur des opérations basé à Boston. L’Amérique du Nord constitue résolument un axe majeur de croissance pour Oncodesign.

À périmètre constant (hors activités de services de Bertin Pharma acquises en Septembre 2017), le chiffre d’affaires Service d’Oncodesign s’établit à 6,44 M€ sur le semestre, également en forte croissance de +21,4%.

Du côté des entrées de commandes, elles enregistrent également une forte hausse de +48% à 9,6 M€, principalement due à la signature de nouveaux contrats importants, à l’image de celui signé avec la société Erytech Pharma, et à l’intégration des activités de services de Bertin Pharma.

Au total, le carnet de commandes s’établit à 10,8 M€ au 30 juin 2018, contre 9,4 M€ au 31 décembre 2017, et 9M€ au 30 juin 2017. Plusieurs autres contrats de partenariat de Service sont également en discussion pour la deuxième partie de l’année, notamment en IDDS (Integrated Drug Discovery Services).

Chiffre d’Affaires Partenariat

Le chiffre d’affaires de l’activité Partenariat au premier semestre 2018 progresse de +5,8% à 0,57 M€ résultant de la contribution des différents partenariats en cours.

Dans les activités de drug discovery, Oncodesign a également présenté des résultats de la deuxième étape de son étude clinique qui confirment le potentiel de son radiotraceur innovant anti-EGFR muté chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules. Les résultats complets des deux premières étapes de cette étude de phase 1 seront présentés en octobre 2018 lors du congrès de l’EANM. Si les résultats finaux de la phase 1 (3 étapes) étaient positifs, ils permettraient au partenaire d’Oncodesign, de passer directement à un essai clinique de Phase 3, avec pour but final une demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

Position de trésorerie au 30 juin 2018

La trésorerie disponible au 30 juin 2018 s’élevait à 9,74 M€, quasiment stable par rapport au 30 juin 2017, et ce, malgré la poursuite de forts investissements en R&D, consommateurs de trésorerie. Elle inclut le soutien financier de GSK au titre de l’année 2018 et payé en janvier 2018 pour un montant de 7,92 M€. Oncodesign bénéficiera de plus d’un montant similaire, chaque année, au cours des deux prochaines années (dernier paiement en janvier 2020). À noter également que le crédit d’impôt recherche au titre de 2017, d’un montant de 3,3 M€ n’avait pas encore été reçu au 30 juin 2018.

Prochaine publication financière : résultats du 1er semestre 2018, le 26 septembre 2018 (après bourse)

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 227 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

1 Hors activités de Service de Bertin Pharma

2 Subvention perçue de GSK. En année pleine, elle est prise en compte pour 7,92 M€. Ce versement se répètera annuellement en janvier jusqu‘en 2020.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180724005665/fr/