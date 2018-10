Oncodesign : Le Centre Georges François Leclerc présente les résultats détaillés des deux premières étapes de l’étude clinique dans le cancer du poumon à l’occasion de l’EANM

Communication des résultats détaillés des deux premières étapes de l’étude clinique du radiotraceur 18F-ODS2004436 dans le cancer du poumon

ONCODESIGN (Paris:ALONC) (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, et le Centre Georges François Leclerc (CGFL), centre de lutte contre le cancer de Bourgogne, annoncent aujourd’hui la présentation des résultats détaillés des deux premières étapes de leur étude clinique dans le cancer du poumon à l’occasion de la 31e édition de l’EANM1 qui se tient du 13 au 17 Octobre 2018 à Düsseldorf en Allemagne.

Le congrès annuel de l'EANM est le congrès de référence pour le secteur de la médecine nucléaire, et attire chaque année plus de 6 000 médecins et scientifiques publics et privés. Le Professeur Alexandre Cochet, responsable du service de médecine nucléaire du CGFL et investigateur principal de l’étude, présentera les résultats détaillés des deux premières étapes de l’étude clinique du radiotraceur 18F-ODS2004436 dans le cancer du poumon.

Cette étude clinique de Phase 1 a pour objectif d’évaluer l’intérêt clinique du radiotraceur 18F-ODS2004436 par imagerie TEP2 en déterminant sa sensibilité et sa spécificité chez des patients atteints de tumeurs pulmonaires non à petites cellules.

« Cette étude illustre la pertinence et le positionnement des biomarqueurs d’imagerie moléculaire dans la caractérisation des tumeurs, étape essentielle pour le développement de la médecine personnalisée. » commente le Professeur Alexandre Cochet, investigateur principal de l’étude.

« Nous sommes très satisfaits de l’avancement de cette étude clinique menée avec ce radiotraceur moléculaire qui ouvre la voie des biomarqueurs moléculaires en pharmaco-imagerie et valide parfaitement notre technologie Nanocyclix en médecine de précision. Nous prévoyons de terminer la troisième étape de la Phase 1 d’ici la fin de cette année, cette troisième étape a pour objectif unique d’optimiser le protocole clinique pour le design de la future phase 3. » commente Philippe GENNE, Président Directeur Général et fondateur d’Oncodesign.

Les détails complets de la présentation du Professeur Alexandre Cochet :

Auteur : Prof. Alexandre Cochet, CGFL, Dijon, France Poster : OP-523 Session: 1308 – Clinical Oncology – Rapid Fire Session: Lung Date: Tuesday, October 16, 2018 Heure : 11h30 – 13h00 (heure locale) Lieu : Hall 4

À propos du Centre Georges François Leclerc : www.cgfl.fr

Centre expert et de recours, le Centre Georges-François Leclerc, créé en 1967, est l’unique établissement de santé exclusivement dédié à la cancérologie pour la région Bourgogne-Franche-Comté. En 50 ans, il est devenu Centre de référence entre Paris et Lyon pour la lutte contre le cancer au service de plus de 22 000 patients soignés chaque année, et avec le développement d’activités innovantes multiples : médecine moléculaire, génomique, immunothérapie, imagerie pré-clinique et clinique, développement précoce de nouveaux médicaments, radiothérapie de haute précision, chirurgie ambulatoire, qualité de vie… Son équipe de médecins-chercheurs, reconnue au plus haut niveau international, offre une médecine personnalisée, et une recherche qui bénéficie directement aux patients, grâce à ses plateformes de pointe inscrites au catalogue de l’Université de Bourgogne et une, de recherche clinique précoce, la seule pour le grand Est de la France, labellisée par l’Institut National du Cancer. Il mène des recherches sur une personnalisation poussée des traitements en ayant une vision exhaustive, de la recherche fondamentale à la recherche clinique.

Le CGFL est le seul établissement de la région interdisant à ses médecins l'exercice d'une activité libérale et le dépassement d'honoraires, offrant ainsi à tous les patients l'accès à des soins innovants, sans reste à charge. Il est membre du groupe Unicancer. Avec 800 collaborateurs, 50 chercheurs, 135 médecins, et 100 M € de budget annuel, dont il consacre 10% à la recherche et l’innovation, le CGFL est le 3ème centre anti-cancer de France pour le nombre de patients inclus dans une étude de recherche clinique.

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 227 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

1 European Association of Nuclear Medicine

2 Tomographie par Emission de Positons, un équipement classiquement utilisé en diagnostic clinique

