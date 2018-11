Oncodesign : Signature d’un partenariat de service entre Oncodesign et le laboratoire Galderma

Regulatory News:

ONCODESIGN (Paris:ALONC) (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce la signature d’un partenariat de service avec le laboratoire de dermatologie Galderma, entité médicale de Nestlé Skin Health.

Ce contrat de service pluriannuel vise principalement à concevoir et à découvrir de nouveaux candidats médicaments en dermatologie en collaboration étroite avec les équipes de recherche du laboratoire Galderma, en s’appuyant sur les capacités de validation du potentiel thérapeutique de nouvelles cibles moléculaires d’intérêt pour Galderma.

« Ce partenariat représente pour Galderma un pas important dans la mise en place de notre nouvelle stratégie de recherche basée sur une part importante d’externalisation et nous permet d’élargir notre capacité de conception et de création de nouveaux candidats médicaments » commente Laurent Hennequin, Head of Research, Galderma.

Cette signature concrétise la nouvelle offre commerciale d’Oncodesign de service intégré de drug discovery de médicaments, mise en place notamment grâce à l’intégration réussie du Centre de Recherche François Hyafil en 2017, pour mettre au point et sélectionner de nouveaux candidats médicaments.

Les termes financiers de ce partenariat de service resteront confidentiels.

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par Galderma dans le cadre de ce partenariat de service long-terme, et nous nous réjouissons de collaborer à la découverte de nouveaux candidats médicaments en dermatologie » commente Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign. « C’est un contrat à forte valeur ajoutée pour Oncodesign, qui valide notre stratégie de positionnement comme partenaire de premier plan au service de l’industrie pharmaceutique. Ce contrat IDDS est le premier d’une longue série concrétisant l’entrée d’Oncodesign sur le marché en croissance du service intégré de la drug discovery. »

À propos d'Oncodesign :

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Forte d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 227 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

