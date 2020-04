Oncodesign : annonce la mise en place de sa nouvelle Business Unit « Intelligence Artificielle » et nomme Stéphane Gerart à sa direction

Regulatory News:

ONCODESIGN (Paris:ALONC) (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd’hui la mise en place de sa nouvelle Business Unit (BU) Intelligence Artificielle (IA) et nomme Stéphane Gerart à sa direction.

La croissance des activités de Service, d’une part, et l’émergence d’un portefeuille produit plus mature, avec des candidats médicaments en propre ou en partenariat, d’autre part, ont conduit Oncodesign à reconsidérer l’organisation du Groupe en trois Business Units (BU) : Service, Biotech et Intelligence Artificielle. Les BU Service et Biotech sont entrées en vigueur début 2020, et la troisième BU, Intelligence Artificielle, a été instaurée ce jour.

Dans le sillage du projet OncoSNIPE lancé il y a 3 ans, qui fait notamment appel aux technologies d’IA pour rechercher de nouvelles cibles thérapeutiques en lien avec les résistances aux traitements anticancéreux, cette troisième BU Intelligence Artificielle a pour objectif, d’ici 2023, de soutenir le développement de la ‘’Drug Discovery’’ de demain en divisant par 2 les délais de recherche et développement de candidat-médicaments, tout en développant son chiffre d’affaires de prestations de recherche auprès de l’industrie et du secteur clinique. Cette BU, basée principalement à Dijon, compte 7 personnes au sein d’un laboratoire de data sciences, et sera regroupée fin 2020 avec l’équipe IT (6 personnes) également sous la responsabilité de Stéphane Gerart, au sein du nouveau bâtiment d’Oncodesign.

« La reconfiguration d’Oncodesign pour les cinq années à venir sous la forme de trois Business Units nous permet de donner naissance à un Groupe biopharmaceutique innovant et multidisciplinaire adapté à la médecine de précision pour répondre aux défis de son temps. La mise en place de la BU Intelligence Artificielle, support de notre innovation de demain, constitue un pilier important de notre stratégie, » commente Philippe GENNE, Président Directeur Général et fondateur d’Oncodesign.

Le marché des technologies d’intelligence artificielle appliquées à la santé était estimé à 2,1 milliards de dollars en 2018 et devrait croître de +50,2% tous les ans, pour atteindre 36,1 milliards de dollars en 20251. Appliqué à la Drug Discovery, le marché de l’IA a la réputation d’être particulièrement difficile à pénétrer car il nécessite une forte expertise à la fois en Drug Discovery et en développement de technologies d’IA. Oncodesign est ainsi l’une des premières entreprises biopharmaceutiques à s’être engagée dès 2015 dans le développement de nouvelles technologies d’IA dans ce secteur où les ressources humaines constituent un facteur clé de réussite du fait de la spécificité des profils recherchés (biologie, chimie, biomédecine, bio-informatique, ingénierie logicielle, data sciences, mathématique, infrastructure IT). Les entreprises ayant entrepris le virage de l’IA et de la Data Science il y a quelques années, disposent de fait d’une avance concurrentielle avérée compte tenu de la raréfaction annoncée de ces profils. Les acteurs historiquement positionnés sur le segment de la Drug Discovery (CRO), comme Oncodesign, ont l’avantage de déjà disposer d’une majorité des compétences requises.

Au-delà de la poursuite du développement d’OncoSNIPE, pour lequel les futurs développements en IA joueront un rôle majeur, l’objectif d’Oncodesign est de reproduire et consolider son modèle d’innovation en capitalisant sur les potentialités de ces technologies qui permettront la réduction drastique des cycles de Drug Discovery. Les principales applications de l’IA en Drug Discovery portent sur la modélisation des pathologies, l’analyse des mutations et le niveau d’expression de protéines, l’identification et la sélection de cibles, le design de molécules, le criblage in silico, l’évaluation in silico de combinaisons thérapeutiques et de nouveaux biomarqueurs, l’analyse d’images et enfin la prédiction de la toxicité d’un candidat médicament.

Pour accélérer le déploiement de sa stratégie IA, Oncodesign envisage l’acquisition de nouvelles technologies d’IA selon différentes modalités, parfois combinées :

croissance interne assortie d’une politique de recrutement stratégique ;

croissance externe avec l’acquisition de start-ups, de prises de participation ;

partenariat avec des acteurs spécialistes de l’IA, publics et privés ;

open innovation : création de plateformes, programmes d’accélération, incubateurs industriels, challenges scientifiques afin d’identifier de nouvelles solutions, des partenaires potentiels voire de futures cibles d’acquisition.

« Afin de superviser cette nouvelle unité, nous sommes ravis d'accueillir Stéphane Gerart au sein de notre équipe dirigeante. Stéphane apportera sa solide expérience dans le traitement de données médicales et de l’intelligence artificielle pour nous accompagner dans l’essor de notre Groupe alors qu'il entre dans une phase clé de son développement, » ajoute Philippe GENNE. « La qualité de son expertise en intelligence artificielle, des technologies associées, mais aussi de leur valorisation adéquate au sein d’offres de prestations de service, constituent des atouts indispensables à l’accélération du développement de la nouvelle BU IA. »

Ingénieur Polytechnicien de formation âgé de 37 ans, Stéphane Gerart a réalisé, après une spécialisation à l’INA-PG en biologie, une thèse d’Université en immunologie à l’hôpital Necker-Enfants Malades, à Paris, au sein de l’unité de recherche sur les déficits immunitaires d’origine génétique, dirigée par le Professeur Alain Fisher. Entre 2012 et 2016, Stéphane Gerart est Consultant en développement commercial et marketing, au sein du Cabinet de Conseil Novoptim, société de conseil stratégique, marketing et opérationnel des sociétés des sciences de la vie en forte croissance. Après avoir accompagné le développement du cabinet depuis Toronto, au Canada, Stéphane rejoint en février 2016 la société SOPHiA GENETICS, leader mondial dans l’analyse des données de séquençage au service des patients et des professionnels de santé, en tant que Responsable du développement commercial au Canada. En septembre 2018, Stéphane Gerart revient en France, en tant que responsable du business development corporate de SOPHiA GENETICS, fonction qu’il exercera jusqu’à aujourd’hui.

«C’est la raison d’être d’Oncodesign, la découverte de nouvelles thérapies innovantes efficaces contre les cancers et les maladies graves sans traitement connu, qui m’a convaincu de rejoindre les équipes de la Société. Au-delà des mots, je suis convaincu qu’Oncodesign bénéficie de solides moyens pour accomplir sa mission, à savoir une base de données importante et qualitative, mais aussi la possibilité en interne de générer de nouvelles données in vitro ou chez l’animal pour valider et challenger les modèles développés », déclare Stéphane Gerart, Directeur de la BU IA d’Oncodesign. « Grâce à cette nouvelle BU, nous allons consolider l’immense réservoir de données accumulées par Oncodesign, tout en optimisant les procédés d’analyse en mettant à profit les meilleures technologies. Concrètement, notre objectif sera de diminuer, grâce à l’intelligence artificielle, l’ensemble des temps de développement des molécules issues des plateformes d’Oncodesign pour les mener au plus vite vers le stade de candidat-médicament. La feuille de route est claire : trouver des solutions thérapeutiques pour des maladies sans traitement efficace aujourd’hui ou pour des maladies en échec thérapeutique. »

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Servier, Bristol-Myers Squibb. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 233 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

1 Artificial Intelligence in Healthcare Market Report, Markets & markets, Décembre 2018

