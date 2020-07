Oncodesign : annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre et sa position de trésorerie en forte hausse au 30 juin 2020

Arnaud Lafforgue, Directeur Financier d'Oncodesign, ajoute : « Le niveau de trésorerie d'Oncodesign, 19,9 millions d'euros au 30 juin 2020, constitue un plus haut historique. Ces ressources confèrent au Groupe une excellente visibilité financière en dépit du contexte économique chahuté. Ce niveau, soutenu principalement par les flux de trésorerie liés à l'encaissement de notre chiffre d'affaires Service récurrent, intègre également le milestone de Servier, la subvention GSK, et les crédits d'impôt recherche au titre des années 2018 et 2019. Enfin, nous sommes d'autant plus satisfaits de cette performance financière que ce montant n'intègre pas, pour le moment, le Prêt Garanti par l'État (PGE) ».

Le chiffre d'affaires de la Business unit Service s'élève à 9,1 M€ sur les six premiers mois de l'année, en légère baisse (-9%) par rapport au 1er semestre 2019. Cette baisse est une conséquence directe de l'impact de la crise sanitaire, l'activité de service étant liée à celle des acteurs de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, contraints par la pandémie de décaler leurs études. Toutefois, cet impact reste limité et permet à Oncodesign de maintenir un niveau quasi constant de chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2019. Oncodesign précise qu'en réaffectant le chiffre d'affaires 'internalisé' correspondant aux prestations réalisées par la BU Service pour le compte de la BU Biotech, le chiffre d'affaires Service s'élèverait en réalité à 12,7 M€ (revenus de internes et externes).

La trésorerie disponible au 30 juin 2020 s'élevait à 19,9 M€, en très forte hausse de +50% par rapport au 30 juin 2019 (13,3 M€), tout en poursuivant les importants investissements en R&D du Groupe. En outre, cette trésorerie inclue le milestone de 1,0 M€ versé par Servier, la subvention de GSK de 7,92 M€ au titre de l'année 2020 (dernier paiement perçu en Janvier 2020), le crédit d'impôt recherche de l'année 2018 (3,5 M€ non encaissés fin 2019 et régularisés en avril 2020), et celui de 2019 (3,2 M€ habituellement perçus en fin d'année N+1). À noter enfin que ce niveau de trésorerie a été atteint sans intégrer, pour le moment, le Prêt Garanti par l'État (PGE).

La nouvelle Business Unit « IA » a été instaurée en avril 2020, et Monsieur Stéphane Gérart en a pris la direction. Cette BU a pour objectif, d'ici 2023, notamment de soutenir le développement de la ''Drug Discovery'' de demain en divisant par 2 les délais de recherche et développement de candidat-médicaments, tout en développant son chiffre d'affaires de prestations de recherche auprès de l'industrie et du secteur clinique. Le projet Oncosnipetm a été pénalisé par la crise sanitaire au premier semestre car il s'appuie sur un essai clinique dont les recrutements ont ralenti durant cette période. En contrepartie, nous avons ouvert 5 nouveaux centres cliniques et encaissé la subvention liée de BPI à hauteur de 0,4 M€ à fin juin dans le cadre du projet structurant des pôles de compétitivité (PSPC).

Les efforts d'investissements importants réalisés en R&D ont permis à Oncodesign, fin 2019, de sélectionner un candidat-médicamentFirst-in-Class, inhibiteur de la kinase RIPK2, pour les maladies auto-immunes et inflammatoires. Pour mémoire, Oncodesign a initialement prévu de financer le déroulement d'ODS 101 jusqu'à l'IND donc en théorie jusqu'en juin 2021, tout en recherchant un partenaire Pharma. La recherche d'un partenaire a donc été initiée pour ce candidat-médicament et confirme que cette molécule et sa cible suscitent un fort intérêt auprès des Big Pharmas. Cela incite donc à respecter notre plan de marche afin de rechercher une valorisation maximale dans le cadre d'un deal de ce type (Game changer).

Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d'une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s'appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d'identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d'ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l'industrie pharmaceutique, la technologie d'Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d'intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Servier, Bristol-Myers Squibb. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 233 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

