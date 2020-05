Oncodesign : et HitGen annoncent un partenariat stratégique dans le cadre de leur nouvelle offre de service commune de « drug discovery » intégrée (IDDS)

Fabrice Viviani, Directeur Activité Expérimentation et Responsable de Oncodesign Services, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer à HitGen, leader mondial et largement reconnu des chimiothèques codées par ADN. Nous nous réjouissons de réunir nos forces et nos expertises complémentaires avec l'offre DRIVE-for small molecules afin d'accroitre la reconnaissance de notre capacité à identifier et à générer des nouveaux candidats précliniques prêts à entrer en développement clinique. »

Oncodesign poursuivra le processus de drug discovery en s'appuyant sur ses plateformes technologiques innovantes, sa solide expérience dans la découverte de médicaments, et son expertise biologique reconnue dans le domaine du cancer et des maladies inflammatoires, pour concevoir et fournir des têtes de série chimique jusqu'à la sélection de candidat-médicaments de qualité et la réalisation de leur dossier d'IND (Investigational New Drug).

Dijon (France) et Chengdu (Chine), le 25 mai 2020, 18h00 (en France) - ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229) et HITGEN (688222.SH), annoncent aujourd'hui la création d'une alliance stratégique internationale autour d'une offre de service commune dans le cadre de la « Drug Discovery » intégrée (IDDS) nommée DRIVE-for small molecules visant à découvrir et élaborer de nouvelles entités thérapeutiques innovantes. DRIVE-for small molecules permettra aux clients des deux sociétés de disposer d'un continuum de recherche performant allant de la recherche de hits jusqu'à la préparation de la demande d'autorisation réglementaire d'un nouveau candidat-médicament.

Philippe Genne, Président Directeur Général et fondateur d'Oncodesign, ajoute : « Ce partenariat nous permet d'offrir un continuum technologique innovant à nos clients en leur apportant un service complet de développement de candidat-médicaments.Parfaitement complémentaire de notre expertise, la technologie d'HitGen se positionne en amont de la chaîne de valeur du processus de découverte de médicaments, et elle nous aide ainsi à générer des hits, des composés spécifiques de nouvelles cibles thérapeutiques. Cette alliance renforcera notre expansion sur le marché des IDDS, jusqu'à présent réservé à des organisations de recherche sous contrat (CRO) de plus grande taille. Cet accord nous apporte une ouverture vers l'international en Asie, aux États- Unis et en Europe, et le co-marketingautour de l'offre DRIVE-SMsera un levier efficace pour générer des synergies commerciales. Sa commercialisation est stratégique pour la croissance des revenus générés par nos services et pour la réalisation de nos objectifs 2023. »

Jin Lin, Président Directeur Général d'HitGen, commente : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Oncodesign. Nous pensons que cette association renforcera le rôle et la réputation de la plateforme d'HitGen dans le domaine en pleine croissance des chimiothèques codées par ADN (DEL), et accélérera la transition de hits générés par les DEL en candidats cliniques pour toute une série de cibles thérapeutiques. »

À propos de HitGen www.hitgen.com

HitGen est une société biotechnologique en pleine croissance qui possède son siège social à Chengdu en Chine, et une filiale aux États-Unis. HitGen a établi une plateforme leader dans la découverte de médicaments au stade précoce, basée sur les chimiothèques codées par ADN (DEL). Les DEL d'HitGen contiennent des synthèses codées de centaines de milliards de nouvelles petites molécules diversifiées et dotées de propriétés pharmaceutiques, ainsi que de composés macrocycliques. Ces composés font partie des DEL synthétisées à partir de plusieurs centaines d'échafaudages chimiques distincts. Ils sont basés sur une chimie simple et aisément développable et sur des résultats éprouvés pour identifier des têtes de série dotées de propriétés pharmaceutiques actives sur des cibles biologiques issues de catégories connues ou nouvelles. HitGen collabore avec de multiples sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des fondations et des instituts de recherche en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, pour découvrir et développer les nouveaux médicaments de demain.

À propos d'Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d'une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s'appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d'identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d'ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l'industrie pharmaceutique, la technologie d'Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d'intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Servier, Bristol-Myers Squibb. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 233 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Contacts HitGen

Pour plus d'informations : +86-28-85197385, +1 508-840-9646 / www.hitgen.com

Relations medias : media@hitgen.com

Relations investisseurs : investors@hitgen.com

Business development : bd@hitgen.com

2