Oncodesign : participe au projet Hu-PreciMED

19/09/2018 | 14:25

Oncodesign annonce sa participation au projet Hu-PreciMED (Human Precision MEDicine) des deux pôles de compétitivité franciliens Medicen Paris Region et Cap Digital en vue de structurer la filière industrielle de la médecine de précision en France.



Initié conjointement par Oncodesign, Servier et Intersystems, le projet Hu-PreciMED mobilise d'ores et déjà 45 entreprises du numérique et du médical. Il vise à gagner du temps dans l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques et diagnostiques innovantes.



'En nous regroupant, nous pourrons créer une masse critique et nous appuyer sur l'excellence scientifique française pour rayonner à l'international', commente Philippe Genne, PDG d'Oncodesign et vice-président du collège PME de Medicen.



